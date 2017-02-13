Фото: altai4u.com

Вертолет Robinson, который перестал выходить на связь накануне вечером в Турочакском районе Республики Алтай, мог упасть на незамерзающий участок Телецкого озера, передает "Интерфакс".

Издание ссылается на слова главы Турочакского района Республики Алтай Владислава Рябченко. "Вертолет упал на незамерзающий участок озера, это осложняет поиски. Если бы он упал на лед, то найти конкретное место падения было бы проще", – сказал чиновник.

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Также глава района добавил, что во время ЧП погодные условия были сложные. "Погода во время крушения была сложной: шторм, сильный ветер", – отметил Владислав Рябченко.

Напомним, вертолет Robinson пропал в районе акватории Телецкого озера вечером 12 февраля. По предварительным данным, на борту находились пять человек — известный предприниматель Анатолий Банных, представитель руководства комплекса "Хелипорт Москва" Мария Козинцева, пилот Дмитрий Ракитский, его супруга Елена Ракитская и известный парашютист Глеб Вореводин.

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По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Спасатели разворачивают поисковую операцию.