Фото: regnum.ru
Противники передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви в воскресенье, 12 февраля, выстроились в кольцо вокруг собора, сообщает "Интерфакс".
Отмечается, что некоторые участники акции прикололи на грудь синие ленты. Другие держали в руках плакаты, добавляет РИА Новости. Рядом с собором проходил пикет Национального освободительного движения.
По данным "Интерфакса", полиция не мешала проведению акции.
Агентство отмечает, что за попытку провести одиночный пикет задержали лишь священника Ассоциации христианских евхаристических общин Александра Хмелева. Он устроил акцию протеста во время крестного хода сторонников передачи Исаакия РПЦ, который прошел до того, как люди выстроились в кольцо вокруг собора. Верующие обошли вокруг него с хоругвями и песнопениями.
Напомним, что 10 января текущего года губернатор Санкт-Петербурга заявил о решении властей отдать Исаакиевский собор в безвозмездное пользование РПЦ на 49 лет.
Комментарии
Власти решили столкнуть верующих с атеистами?
Церковь вернулась и отвоевывает нишу своего сосуществования в миру. В этом убогом процессе, нет Любви, Веры, значит нет и рассудка. Человек от рождения грешен, потому этот процесс людского дележа и отъема друг у друга будет проходить до логического конца.
Сегодня по радио услышал, что в Барнауле Дом Культуры(не услышал какой), передают РПЦ. А теперь представим, что раньше там был Дворец Творчества и культурной жизни. Теперь там будут проповеди-Мракобесия.
Власти решили столкнуть верующих с атеистами? - не прально, столкнуть сторонников рпц с остальными
Трулала 13 февраля 2017 г. 13:44 А остальные это кто? Униаты, католики, иеговисты, мусульмане? Так у них всех есть места для отправления религиозного культа. Атеисты? Какое отношение они имеют к СОБОРУ? За 70 лет атеизма построено множество культурных заведений, кои никто РПЦ передавать не думает. Так что не грешите, не власти сталкивают православных с кем-то, а либерастный креативный класс пытается установить свою диктатуру, если не через болотную, то путём нападок на РПЦ. А к ним примыкают всякие бездельники. Когда коту делать нечего,он себе яй.., пардон, лапки лижет. Дать им по лопате и на расчистку снега. Глядишь, и пропадёт желание пикетировать.
Сталинский Сокол 13 февраля 2017 г. 13:25
Это в Рубцовске.
есть места для отправления религиозного культа. Атеисты? Какое отношение они имеют к СОБОРУ?
А кто строил тот собор?
Чтоб узнать, кто же строил собор, надо посмотреть на ладони созидателя. И по мазолистым рукам мы сможем узнать истину.
Жаль большевики не довели дело до конца. Всеобщее образование организовали, а с мракобесием не закончили.
А кто строил тот собор?
известно кто - государственные и крепостные крестьяне за счет казны
13.02.2017 13:25 Сталинский Сокол
А если еще раньше вместо дворца культуры был храм? Как вот сейчас в здании планетария в Барнауле раньше храм стоял.
отменить налоговые и иные льготы служителям культа так как у нас задекларировано отделение церкви от государства - страсть к стяжательству сама собой пройдет
Исаакиевский собор изначально строился как храм, а не как музей.
Сталинский Сокол 13 февраля 2017 г. 13:25 Сегодня по радио услышал, что в Барнауле Дом Культуры(не услышал какой), передают РПЦ. А теперь представим, что раньше там был Дворец Творчества и культурной жизни. Теперь там будут проповеди-Мракобесия.
Соколок, сходи причастись, и снизойдет на тебя благодать. Попробуй пройти обряд крещения, легкость почувствуешь на душе, какой у тебя никогда в жизни не было. Постой под куполом в храме на ул.Никитина. Послушай хоть одну службу в церкви, хотя бы минут десять. А потом приходи и пиши здесь, хотя бы в теме будешь, о чем вещаешь.
жаднее едерастов только ксендзы. здравый смысл против рпц
13.02.2017 16:16
- гость - Послушай хоть одну службу в церкви, хотя бы минут десять+++++ Слушать Ваше заунывное, ни кому не понятное пение? Да ни когда. Для меня Благодать это: Полет в Космос, освоение Севера, Целина, Магнитка. Это когда молодежь в Селе идет в Дом Культуры. В Библиотеку. Да что я тебе убогому говорю-молись и оглупляйся.
13.02.2017 15:06 - гость -
13.02.2017 13:25 Сталинский Сокол
А если еще раньше вместо дворца культуры был храм? Как вот сейчас в здании планетария в Барнауле раньше храм стоял.
Раньше у храма было там предназначение - кладбище...Сейчас кладбища там нет и в храме посреди парка развлечений нужды нет...
13.02.2017 16:16 - гость -
Сталинский Сокол 13 февраля 2017 г. 13:25 Сегодня по радио услышал, что в Барнауле Дом Культуры(не услышал какой), передают РПЦ. А теперь представим, что раньше там был Дворец Творчества и культурной жизни. Теперь там будут проповеди-Мракобесия.
Соколок, сходи причастись, и снизойдет на тебя благодать. Попробуй пройти обряд крещения, легкость почувствуешь на душе, какой у тебя никогда в жизни не было. Постой под куполом в храме на ул.Никитина. Послушай хоть одну службу в церкви, хотя бы минут десять. А потом приходи и пиши здесь, хотя бы в теме будешь, о чем вещаешь.
Гость, курни травы и легкость почувствуешь на душе, какой у тебя никогда в жизни не было...Религия - это наркомания...
13.02.2017 15:53 гость
Исаакиевский собор изначально строился как храм, а не как музей.
Греческие храмы тоже строились как храмы...Прошли века...Люди перестали верить в Зевса...Теперь это музеи...