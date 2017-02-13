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Противники передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви в воскресенье, 12 февраля, выстроились в кольцо вокруг собора, сообщает "Интерфакс".

Отмечается, что некоторые участники акции прикололи на грудь синие ленты. Другие держали в руках плакаты, добавляет РИА Новости. Рядом с собором проходил пикет Национального освободительного движения.

По данным "Интерфакса", полиция не мешала проведению акции.

Агентство отмечает, что за попытку провести одиночный пикет задержали лишь священника Ассоциации христианских евхаристических общин Александра Хмелева. Он устроил акцию протеста во время крестного хода сторонников передачи Исаакия РПЦ, который прошел до того, как люди выстроились в кольцо вокруг собора. Верующие обошли вокруг него с хоругвями и песнопениями.

Напомним, что 10 января текущего года губернатор Санкт-Петербурга заявил о решении властей отдать Исаакиевский собор в безвозмездное пользование РПЦ на 49 лет.