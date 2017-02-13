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Тело одной из пассажирок вертолета Robinson, который, по предварительным данным, потерпел крушение в акватории Телецкого озера, обнаружили недалеко от предполагаемого места катастрофы, передает "Интерфакс".

Ссылаясь на источник в экстренных службах региона, издание отмечает: "Обнаружено тело одной из погибших – Елены Ракитской. Его прибило к берегу", – сказал источник.

Также информацию об обнаружении тела подтвердил глава Турочакского района Владислав Рябченко. По словам чиновника, тело обнаружили сотрудники биосферного заповедника.

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"Тело прибило к берегу. Само место падения вертолета пока не найдено", – уточнил Рябченко.

Отметим, что пассажирка Елена Ракитская приходится супругой пилоту вертолета Дмитрию Ракитскому. Также на борту, по имеющимся данным, находились бизнесмен Анатолий Банных, представитель руководства комплекса "Хелипорт Москва" Мария Козинцева и парашютист Глеб Вореводин.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. По последней информации МЧС, в поисках принимают участие более 250 человек.