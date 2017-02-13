Обломок, предположительно, разбившегося вертолета Robinson R66 обнаружили спасатели в полутора километрах от кордона Кокши в Телецком озере, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Напомним, ранее поступила информация, что обнаружено тело одной из пассажирок. Его нашли утром в понедельник сотрудники биосферного заповедника при осмотре территории – тело прибило к берегу.



По информации источника информационного агентства, авиация находится в полной готовности к поискам на месте предполагаемого крушения, но не может пока начать их из-за плохой погоды.

Как ранее сообщал портал Amic.ru, всего на борту было пять человек: пилот Дмитрий Ракитский, его супруга Елена Ракитская, бизнесмен Анатолий Банных, представитель руководства комплекса "Хелипорт Москва" Мария Козинцева и парашютист Глеб Вореводин.

Телецкое озеро расположено на северо-востоке Алтайских гор в Турочакском и Улаганском районах Республики Алтай. Одно из самых посещаемых туристических мест в республике. Площадь — 223 квадратных километра, средняя глубина — около 170 метров, максимальная — более 300 метров.