Обломок, предположительно, разбившегося вертолета Robinson R66 обнаружили спасатели в полутора километрах от кордона Кокши в Телецком озере, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
Напомним, ранее поступила информация, что обнаружено тело одной из пассажирок. Его нашли утром в понедельник сотрудники биосферного заповедника при осмотре территории – тело прибило к берегу.
По информации источника информационного агентства, авиация находится в полной готовности к поискам на месте предполагаемого крушения, но не может пока начать их из-за плохой погоды.
Как ранее сообщал портал Amic.ru, всего на борту было пять человек: пилот Дмитрий Ракитский, его супруга Елена Ракитская, бизнесмен Анатолий Банных, представитель руководства комплекса "Хелипорт Москва" Мария Козинцева и парашютист Глеб Вореводин.
Телецкое озеро расположено на северо-востоке Алтайских гор в Турочакском и Улаганском районах Республики Алтай. Одно из самых посещаемых туристических мест в республике. Площадь — 223 квадратных километра, средняя глубина — около 170 метров, максимальная — более 300 метров.
Комментарии
Вот почему так? Простые работники биосферного заповедника ходят, ищут и находят. А "обоз с рюкзаками" всё ещё собираются выдвигаться - для них плохие погодные условия. Вопрос кому нужна такая служба?
Ну, обломок-то нашли спасатели. Не зря хлеб едят.
"Смысл рисковать собой, ради бизнесменов?" Ну во первых: - это их работа. К примеру шахтёр тоже самое может сказать, однако не говорит, а лезет в шахту. Во вторых, если вы ищите смысл, то по вашему можно сказать: "смысл рисковать, ради кого-то?" Какая разница бизнесмен или простой человек. Зарплату МЧСника получаешь - отрабатывай.
гость 13 февраля 2017 г. 15:23Зарплату МЧСника получаешь - отрабатывай.
А что велика зарплата? Не дороговато поиски получаются?