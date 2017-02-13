Фото: arctic-info.ru

Информацию об обнаружении тела пассажирки вертолета Robinson в акватории Телецкого озера пока не подтверждают в Западно-Сибирском управлении на транспорте Следственного комитета России.

Представитель ведомства в беседе с корреспондентом портала Amic.ru отметила, что пока не может ни подтвердить, ни опровергнуть эти данные. Собеседница добавила, что уточненная информация появится позже.

Напомним, ранее в федеральных СМИ сообщалось, что тело одной из пассажирок вертолета, который, по предварительным данным, упал в Телецкое озеро, было обнаружено у берега.

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Отмечалось, что в данном случае речь идет о Елене Ракитской, приходящейся супругой пилоту вертолета Дмитрию Ракитскому.

Напомним, также на борту Robinson, по предварительным данным, находились известный предприниматель Анатолий Банных, представитель руководства комплекса "Хелипорт Москва" Мария Козинцева и парашютист Глеб Вореводин.

По факту произошедшего расследуется уголовное дело. В поисках вертолета принимают участие более 250 человек.