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Десятки тысяч человек приняли участие в митингах против правительства, выйдя на улицы Бухареста и других румынских городов в воскресенье, 12 февраля, пишет РИА Новости со ссылкой на Reuters.

Агентство уточняет, что в Бухаресте (столица Румынии) перед государственными учреждениями собралось не менее 50 тысяч человек. Они скандировали: "Мы хотим работать, а не охранять вас". Около 19:00 по местному времени митингующие подняли над собой кусочки бумаги разных цветов, из которых был составлен огромный флаг страны.

В других городах в антиправительственных митингах участвовали еще десятки тысяч человек, добавляет агентство.

Протесты продолжаются по всей Румынии, несмотря на то, что 5 февраля правительство отменило поправки в УК, из-за которых и начались массовые волнения. Поправки могли привести к освобождению из тюрем осужденных коррупционеров-сторонников правящей партии. СМИ называют акции протеста самыми масштабными за последние 25 лет.