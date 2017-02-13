Фото: rupolit.net
Десятки тысяч человек приняли участие в митингах против правительства, выйдя на улицы Бухареста и других румынских городов в воскресенье, 12 февраля, пишет РИА Новости со ссылкой на Reuters.
Агентство уточняет, что в Бухаресте (столица Румынии) перед государственными учреждениями собралось не менее 50 тысяч человек. Они скандировали: "Мы хотим работать, а не охранять вас". Около 19:00 по местному времени митингующие подняли над собой кусочки бумаги разных цветов, из которых был составлен огромный флаг страны.
В других городах в антиправительственных митингах участвовали еще десятки тысяч человек, добавляет агентство.
Протесты продолжаются по всей Румынии, несмотря на то, что 5 февраля правительство отменило поправки в УК, из-за которых и начались массовые волнения. Поправки могли привести к освобождению из тюрем осужденных коррупционеров-сторонников правящей партии. СМИ называют акции протеста самыми масштабными за последние 25 лет.
Комментарии
Своей головной боли и проблем дома, более чем предостаточно! Еще бы болела голова - как там дела в тридевятом царстве?
Лозунги были-Потрошенко в отставку! Укрохунта-не пройдёт! Окраине-Путина! Нас 2 ляма,всех не взорьвёте! Окраина была,есть и будет есть,только с каждым годом , всё меньше и меньше!
Цыгане шумною толпою По Бесарабии идут. Всегда с гитарой под рукою, Всегда играют и поют.
То, что творится ныне на окраинах, уверен, что придет время где достойно спросят у живых еще членов, парящихся в бане Беловежской пущи.
а что эти румыны хотели? Они Чаушеску свергли за батон колбасы, а теперь им эта колбаса не ндравицо. Пускай, как хохлы теперь прыгают на граблях. Хотели трусы и ес - получите
Ох, уж эти румыны.Ведь примкнули к ЕС,казалось бы радуйся,осваивай ценности европейские,так нет,туда же-майданить.
Не все гладко на территориях свободного волеизъявления... Почему молчит Калибр? Где его выражение поддержки?
Покрышки не жгут?
"Не все гладко на территориях свободного волеизъявления"...
Вот поэтому люди и выходят, выражают свою гражданскую позицию. У нас в стране коррупции в высших эшелонах нет, поэтому население и не протестует...
13.02.2017 13:00 - гость -
И еще с одного маргадона,прячущегося в ФРГ.Если конечно дождемся.
Дураки. На болотную их, сразу бы почувствовали разгул самой совершенной демократии.
Несмышленые, пусть на Россию посмотрят, рост цен и тарифов, налогов и платежей, принятие непопулярных законов, и никто не бузит, потому, что смышленые, и 17 лет подряд выбирают 146% голосов достоейнейшего из достойных, потому как мы стали лучше жить и лучше одеваться, не жизнь а райский сад! Учитесь, братья киркорова румыны.