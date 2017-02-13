Фото: barnaul.org
Демонтаж рекламы на территории туристического кластера, а именно с улиц Луговой, Максима Горького, Партизанской, проспекта Красноармейского и с лестницы в Нагорном парке, продолжается в Барнауле, передает пресс-служба городской администрации.
Уточняется, что с вышеописанных мест убрали 35 самовольно установленных рекламных баннеров и щитов. Кроме этого, незаконные конструкции ликвидировали на улице Песчаной и в пригороде Барнаула.
Всего же с начала 2017 года фасады зданий и опоры, ограждения и столбы очистили от 90 нелегальных рекламных конструкций. Выдано свыше 30 предписаний для демонтажа самовольной рекламы, а в правоохранительные органы направлено 17 материалов.
В пресс-службе подчеркивают, что рейды по сохранению единого культурно-исторического облика Барнаула проходят каждый день. Также пресс-служба разместила фото после демонтажа рекламы.
Комментарии
на тротуаре от Строитетелей до ж.д.вокзала и реклама и торгаши и бомжи самое то для туркластера ,или по мнению чиновников туристы сразу на М.Горького прилетают
нее, сразу на Луговую!
для начала наведите порядок на вокзале и привокзальной площади ,кругом дикая барахолка бродяги грязь ,вокзал лицо вашего кластера
Умора) Барнаул и туризм.... Что делать туристам в этой дыре?
гость - 14:10 "Что делать туристам в этой дыре?"
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