Фото: barnaul.org

Демонтаж рекламы на территории туристического кластера, а именно с улиц Луговой, Максима Горького, Партизанской, проспекта Красноармейского и с лестницы в Нагорном парке, продолжается в Барнауле, передает пресс-служба городской администрации.

Уточняется, что с вышеописанных мест убрали 35 самовольно установленных рекламных баннеров и щитов. Кроме этого, незаконные конструкции ликвидировали на улице Песчаной и в пригороде Барнаула.

Всего же с начала 2017 года фасады зданий и опоры, ограждения и столбы очистили от 90 нелегальных рекламных конструкций. Выдано свыше 30 предписаний для демонтажа самовольной рекламы, а в правоохранительные органы направлено 17 материалов.

В пресс-службе подчеркивают, что рейды по сохранению единого культурно-исторического облика Барнаула проходят каждый день. Также пресс-служба разместила фото после демонтажа рекламы.