Фото: 04.mchs.gov.ru

Спасатели транспортировали в Республику Алтай судно на воздушной подушке, с помощью которого в акватории Телецкого озера будут искать пропавший вертолет Robinson.

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, судно доставили из города Бердска.

Напомним, вертолет Robinson пропал накануне в районе Телецкого озера. По предварительным данным, на борту летательного аппарата находились пять человек — предприниматель Анатолий Банных, представитель руководства комплекса "Хелипорт Москва" Мария Козинцева, известный парашютист Глеб Вореводин, пилот Дмитрий Ракитский и его супруга Елена.

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По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В акватории озера развернута поисковая операция.