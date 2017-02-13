Фото: youtube.com
Минобороны РФ разместило на своем YouTube-канале видеодоказательства уничтожения боевиками "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена в РФ) памятников древней Пальмиры в Сирии, передает РИА Новости.
Российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) во время мониторинга Пальмиры и прилегающих районов зафиксировал факт разрушения террористами фасада римского амфитеатра и тетрапилона, которые являлись главными достопримечательностями древнего города.
На опубликованной записи четко видно, что боевики взорвали процениум – центральную часть древнего римского театра, а также колонны тетрапилона – прямоугольного здания, которое возвели в 270 году.
"Российская газета" добавляет, что также БПЛА зафиксировали активизацию принадлежащих экстремистам грузовиков рядом с Пальмирой. Это свидетельствует о планах террористов доставить взрывчатку, чтобы максимально разрушить оставшиеся архитектурные памятники перед отступлением, полагают в Департаменте информации и массовых коммуникаций военного ведомства, пишет "РГ".
Агентство отмечает, что после первого нападения террористов, которое произошло порядка двух лет назад, древняя Пальмира уцелела на 80%. Боевики уничтожили такие древние постройки, как храм Бэла и Баал Шамина, Триумфальную арку и колонны в долине гробниц. Кроме этого, пострадали здания Цитадели Салах ад-Дина и национальный музей.
В середине декабря минувшего года экстремисты вновь захватили город и исторические развалины. В январе СМИ Сирии опубликовали информацию о новых разрушениях памятников архитектуры.
Комментарии
Ковровую бомбардировку по бармалеям пора провести.
гость - 13:57 ядреной бомбой надежнее
А в Барнауле на Октябрьской площади снесла памятник Ленину тоже террористическая организация, запрещенная в РФ? Основная причина сноса памятника Ленину какая была? Ветхость. А в Пальмире разве не ветхие сооружения, вот и сносят, новый "памятник сеятелю" на этом месте поставят...
Да что там далеко ходить, вот и на Украине сносят памятники и названия другие придумывают городам и улицам. Там, на Украине, интересно, осуждают ИГИЛ за разрушение памятников Пальмиры или нет?
Нужно всем россиянам отказаться от месячной зарплаты (пенсии, пособия, стипендии) в пользу восстановления Пальмиры!
- гость - 13 февраля 2017 г. 14:22
А вам какое дело до того, что происходит в соседнем независимом государстве? Хотят - пусть сносят и переименовывают хоть по десять раз на дню.
И где теперь Ролдугину на виолончели в честь очередного взятия Пальмиры играть?
Гость от 15:00,в столице твоей вонючей Окраины-Киеве!