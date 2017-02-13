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Минобороны РФ разместило на своем YouTube-канале видеодоказательства уничтожения боевиками "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена в РФ) памятников древней Пальмиры в Сирии, передает РИА Новости.

Российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) во время мониторинга Пальмиры и прилегающих районов зафиксировал факт разрушения террористами фасада римского амфитеатра и тетрапилона, которые являлись главными достопримечательностями древнего города.

На опубликованной записи четко видно, что боевики взорвали процениум – центральную часть древнего римского театра, а также колонны тетрапилона – прямоугольного здания, которое возвели в 270 году.

"Российская газета" добавляет, что также БПЛА зафиксировали активизацию принадлежащих экстремистам грузовиков рядом с Пальмирой. Это свидетельствует о планах террористов доставить взрывчатку, чтобы максимально разрушить оставшиеся архитектурные памятники перед отступлением, полагают в Департаменте информации и массовых коммуникаций военного ведомства, пишет "РГ".

Агентство отмечает, что после первого нападения террористов, которое произошло порядка двух лет назад, древняя Пальмира уцелела на 80%. Боевики уничтожили такие древние постройки, как храм Бэла и Баал Шамина, Триумфальную арку и колонны в долине гробниц. Кроме этого, пострадали здания Цитадели Салах ад-Дина и национальный музей.

В середине декабря минувшего года экстремисты вновь захватили город и исторические развалины. В январе СМИ Сирии опубликовали информацию о новых разрушениях памятников архитектуры.