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Арбитражный управляющий Владимир Беженцев предстанет перед судом в Барнауле по обвинению в коммерческом подкупе, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.
Как указывают в надзорном ведомстве, в феврале прошлого года судом в отношении ООО "Западная Сибирь" была введена процедура наблюдения, а временным управляющим компании был назначен Владимир Беженцев.
"Единственным кредитором общества выступала налоговая инспекция в связи с имеющейся задолженностью перед бюджетом в размере более 2,9 млн рублей", – также уточняют в прокуратуре.
По версии следствия, арбитражный управляющий обнаружил материалы, говорящие о договорных отношениях между управляемым им предприятием и другим юридическим лицом, суть которых сводилась к передаче в аренду от ООО "Западная Сибирь" фирме здания и складского помещения.
Юрлицо, которое было заинтересовано в продолжении арендных отношений, погасило задолженность перед бюджетом для участия в собрании кредиторов и обеспечения дальнейшего влияния на распоряжение имуществом компании.
"Желая обогатиться на данных обстоятельствах, используя свое служебное положение, под угрозой расторжения арендных отношений, Беженцев потребовал передать ему два миллиона рублей в виде коммерческого подкупа", – добавляют в правоохранительном ведомстве.
Обвиняемого задержали после получения им денежных средств. В настоящее время уголовное дело направлено в Центральный районный суд Барнаула.
Комментарии
Государевы деньги козёл хотел скрасть.
Он так и сказал:"Дайте мне два миллиона рублей в виде коммерческого подкупа"?
Ну а чё тень на плетень наводить?
лошара
Как у Крылова: "У сильного всегда бессильный виноват, тому в истории мы тьму примеров слышим, но мы истории не пишем. А вот как в реальной жизни говорят:" Мне известен случай, откровенного отжатия части недвижимости. Все доказательства суду знакомой стороной были представлены о фальсификации о нарушениях. Прошло уже немерено судов, а воз и ныне там! Так что кошмарить бизнес будут еще долго.
Блиин, среди них есть хоть один честный?
Дебил. Налоги то выплатили. За что он хотел бабки? Полная деградация госслужащих во всех отраслях. И эти (люди?) указывают нам как жить.