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Арбитражный управляющий Владимир Беженцев предстанет перед судом в Барнауле по обвинению в коммерческом подкупе, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Как указывают в надзорном ведомстве, в феврале прошлого года судом в отношении ООО "Западная Сибирь" была введена процедура наблюдения, а временным управляющим компании был назначен Владимир Беженцев.

"Единственным кредитором общества выступала налоговая инспекция в связи с имеющейся задолженностью перед бюджетом в размере более 2,9 млн рублей", – также уточняют в прокуратуре.

По версии следствия, арбитражный управляющий обнаружил материалы, говорящие о договорных отношениях между управляемым им предприятием и другим юридическим лицом, суть которых сводилась к передаче в аренду от ООО "Западная Сибирь" фирме здания и складского помещения.

Юрлицо, которое было заинтересовано в продолжении арендных отношений, погасило задолженность перед бюджетом для участия в собрании кредиторов и обеспечения дальнейшего влияния на распоряжение имуществом компании.

"Желая обогатиться на данных обстоятельствах, используя свое служебное положение, под угрозой расторжения арендных отношений, Беженцев потребовал передать ему два миллиона рублей в виде коммерческого подкупа", – добавляют в правоохранительном ведомстве.

Обвиняемого задержали после получения им денежных средств. В настоящее время уголовное дело направлено в Центральный районный суд Барнаула.