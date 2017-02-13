Фото: kazanpress.ru

Мужчина скончался во время спектакля в барнаульском театре драмы имени Шукшина.

Факт трагического происшествия порталу Amic.ru подтвердили в самом театре, уточнив, что инцидент случился 11 февраля во время показа сентиментальной комедии "Ретро".

Известно, что человеку внезапно стало плохо. По имеющейся информации, у него случился сердечный приступ.

Прибывшие на место врачи скорой помощи констатировали смерть зрителя.