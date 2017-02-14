На тот или иной праздник многие стараются приготовить что-то особенное, вкусное и желательно тематическое, поэтому редакция Amic.ru к 14 февраля решила собрать простые и интересные рецепты, которыми можно порадовать свою вторую половинку.
"Валентинки" на завтрак
Так как День всех влюбленных в 2017 году выпадает на будний день – вторник, не у всех будет время на роскошный праздничный стол, поэтому можно приготовить и просто романтический завтрак. Для этого нужно из тоста вырезать с помощью пекарской формочки сердце, обжарить на сковороде и залить яйцом.
Примерно так же готовятся и сладкие тосты с джемом или шоколадной пастой.
Интересный вариант романтического завтрака получается с обычными сосисками, которые нужно разрезать больше чем наполовину, вывернуть, закрепить зубочистками, выложить на сковороду и залить яйцом.
Праздничный перекус
Что потребуется?
- Слоёное тесто – 300 г
- Яблоки – 1 шт.
- Вишня – 100 г
- Крахмал – 1 ст. л.
- Сахар – 3 ст. л.
- Корица – 0.25 ч. л.
- Яйца – 1 шт.
Как готовить?
На десерт можно приготовить фрукты или ягоды в шоколаде. Для этого всего лишь нужно растопить несколько плиток и окунуть в сладкую массу нарезанные фрукты, закрепленные на палочке, а после дать шоколаду высохнуть.
Комментарии
Император Клавдий II издал приказ: "Молодые люди, годные для воинской службы, не имели права жениться (между собой !), так как это неблагоприятно отражалось на общем боевом духе армии". Священник по имени Валентин пошел наперекор императору и продолжал свадебные церемонии для влюбленных (воинов-гомосексуалистов), за что и был приговорен к казни и уже посмертно был признан католиками как святой. День «святого» Валентина активно начали отмечать американские гомосексуалисты в 70-х годах, и именно в этот день они заключили первые официальные однополые браки.
Так что мы его не отмечаем!