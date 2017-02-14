На тот или иной праздник многие стараются приготовить что-то особенное, вкусное и желательно тематическое, поэтому редакция Amic.ru к 14 февраля решила собрать простые и интересные рецепты, которыми можно порадовать свою вторую половинку.

"Валентинки" на завтрак

Так как День всех влюбленных в 2017 году выпадает на будний день – вторник, не у всех будет время на роскошный праздничный стол, поэтому можно приготовить и просто романтический завтрак. Для этого нужно из тоста вырезать с помощью пекарской формочки сердце, обжарить на сковороде и залить яйцом.

Примерно так же готовятся и сладкие тосты с джемом или шоколадной пастой.

Интересный вариант романтического завтрака получается с обычными сосисками, которые нужно разрезать больше чем наполовину, вывернуть, закрепить зубочистками, выложить на сковороду и залить яйцом.

Праздничный перекус

Что потребуется?

Слоёное тесто – 300 г

Яблоки – 1 шт.

Вишня – 100 г

Крахмал – 1 ст. л.

Сахар – 3 ст. л.

Корица – 0.25 ч. л.

Яйца – 1 шт.

Как готовить?

Яблоки порезать кубиками, посыпать 1 ст. л. сахара и корицей. Вишню очистить от косточек, добавить к ней оставшийся сахар и крахмал. Смешать ее с яблоками. Раскатать тесто, вырезать сердечки и выложить их на противень вместе с начинкой и шпажками. Накрыть второй частью теста, смазать яйцом и запечь при 190 С в течение 15-20 минут.

Обед с любовью

Готовить такую картошку не сложнее, чем обычную. Для этого нужно нарезать ее пластиками шириной примерно 2 см и с помощью пекарских формочек вырезать сердечки, после чего нужно просто обжарить на сковороде со специями и маслом.

На десерт

На десерт можно приготовить фрукты или ягоды в шоколаде. Для этого всего лишь нужно растопить несколько плиток и окунуть в сладкую массу нарезанные фрукты, закрепленные на палочке, а после дать шоколаду высохнуть.