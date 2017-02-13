Фото: warinternational.org
Бийские полицейские привлекли к уголовной ответственности местного жителя, который совершил умышленный поджог, передает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
По предварительной информации, в ходе совместного распития алкоголя между хозяйкой жилья и ее гостем возникла словесная перепалка, после которой обиженный собутыльник из чувства мести решил поджечь квартиру. Сумма причиненного пожаром ущерба составила 145 тысяч рублей.
По факту умышленного повреждения чужого имущества путем поджога возбудили уголовное дело. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.
Комментарии
Что что, а вот в отместку нагадить или пустить "петуха", это у нас в крови.
если вы из небратьев, то да, у это у вас в крови