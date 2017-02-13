Фото: pokazuha.ru
Поисковую операцию в акватории Телецкого озера, где накануне пропал вертолет Robinson, осложняют погодные условия.
Как сообщил начальник ГУ МЧС по Республике Алтай Игорь Букин, к 13:00 вертолет Ми-8, задействованный в поисках, приземлился в кордоне Кокши. По словам представителя экстренного ведомства, в районе поисковых мероприятий идет снег, наблюдается туман.
В то же время наземная группировка сил продолжает поиски вертолета. В данный момент в операции задействовано около 160 человек и порядка 30 единиц техники.
Продолжается наращивание сил и средств. В ближайшее время на место поисковой операции прибудет судно на воздушной подушке.
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Напомним, что вертолет Robinson, по предварительным данным, потерпел крушение в акватории Телецкого озера. На борту, согласно имеющейся информации, находились предприниматель Анатолий Банных, представитель руководства комплекса "Хелипорт Москва" Мария Козинцева, известный парашютист Глеб Вореводин, пилот Дмитрий Ракитский и его супруга Елена.
Относительно Елены Ракитской сообщалось, что в районе берега озера было найдено ее тело.
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По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Комментарии
Так нашли или не нашли? Может есть еще шансы?
Когда А_Б владел радиостанциями барнаула можно было что-то слушать в отличие от текущего положения дел ((( так что желаем ему выжить и выкупить их обратно.
- гость - 13 февраля 2017 г. 14:25------------- это как сам у себя выкупить,да и что вы слушали такого ,он вроде небыл задирой и к властям близок
Положение об Алтайском государственном природном биосферном заповеднике, утвержденное Минприроды России, запрещает ВСЕМ летальным аппаратам совершать полёты над территорией заповедника ниже 2000 метров, а также совершать посадку на территорию заповедника без специального разрешения администрации заповедника и (или) Минприроды России. У погибшего вертолета таких разрешений не было!