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Поисковую операцию в акватории Телецкого озера, где накануне пропал вертолет Robinson, осложняют погодные условия.

Как сообщил начальник ГУ МЧС по Республике Алтай Игорь Букин, к 13:00 вертолет Ми-8, задействованный в поисках, приземлился в кордоне Кокши. По словам представителя экстренного ведомства, в районе поисковых мероприятий идет снег, наблюдается туман.

В то же время наземная группировка сил продолжает поиски вертолета. В данный момент в операции задействовано около 160 человек и порядка 30 единиц техники.

Продолжается наращивание сил и средств. В ближайшее время на место поисковой операции прибудет судно на воздушной подушке.

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Напомним, что вертолет Robinson, по предварительным данным, потерпел крушение в акватории Телецкого озера. На борту, согласно имеющейся информации, находились предприниматель Анатолий Банных, представитель руководства комплекса "Хелипорт Москва" Мария Козинцева, известный парашютист Глеб Вореводин, пилот Дмитрий Ракитский и его супруга Елена.

Относительно Елены Ракитской сообщалось, что в районе берега озера было найдено ее тело.

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По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.