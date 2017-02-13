На Телецком озере в Республике Алтай вечером 12 февраля потерпел крушение вертолет Robinson R-66. На борту было пять человек – пилот и четыре пассажира. На данный момент обнаружено только тело жены летчика Елены Ракитской. О судьбе остальных людей пока ничего не известно. В поисках задействованы 250 человек и более 40 единиц техники. Подробнее – в инфографике портала Amic.ru.

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