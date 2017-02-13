На Телецком озере в Республике Алтай вечером 12 февраля потерпел крушение вертолет Robinson R-66. На борту было пять человек – пилот и четыре пассажира. На данный момент обнаружено только тело жены летчика Елены Ракитской. О судьбе остальных людей пока ничего не известно. В поисках задействованы 250 человек и более 40 единиц техники. Подробнее – в инфографике портала Amic.ru.
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Комментарии
А чего они мотались в плохую погоду. Жаль людей.
Уже был знак в предыдущий раз. Так нет. На ночь глядя, в буран потащились. природа не любит , когда с ней играют. Она предупредила, а потом...наказала. Жаль детей пилотов. Зачем-то жену взял. Господи, хоть бы кто-нибудь живым остался
вот вам какое дело, у вас надо было спросить разрешения?
Так были дети в вертолете или нет? От кого правду можно узнать?
13.02.2017 15:54 - правду в этой стране только собственные глаза и уши доставляют в кору головного мозга - все остальные болтуны.....
Он
Положение об Алтайском государственном природном биосферном заповеднике, утвержденной Минприроды России, запрещает ВСЕМ летальным аппаратам совершать полёты над территорией заповедника ниже 2000 метров, а также совершать посадку на территорию заповедника без специального разрешения администрации заповедника и (или) Минприроды России. У погибшего вертолета таких разрешений не было!