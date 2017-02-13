Фото: vk.com/barneos22
Жители Барнаула сообщают днем в понедельник, 13 февраля, о коммунальной аварии, произошедшей в районе пересечения улицы Малахова и Германа Титова.
"Что-то недоброе происходит на пересечении Малахова – Германа Титова. Вниз по Малахова текут реки. Возможно, перекроют улицу. Ищите пути объезда!" – сообщил очевидец в паблике Barnaul 22.
Другие очевидцы отмечают, что автомобили уже начали выстраиваться в пробки, объезжая потоки воды.
Комментарии
Что-то давненько не было. За февраль водоканал опять напишет, что в Барнауле расход воды резко возрос.
На Бии же все лето трубы меняли как раз там
видать не зря при тоталитаризме было такое понятие, как "нормативный срок службы"
видать не зря при тоталитаризме расстрелы были
Это стихия виновата, а не обычное воровство.
13.02.2017 15:00 - гость -
угу, стихийное воровство
Меняли-меняли труды и поменяли старые на ещё старее. Сволочи!
*трубы
Тебе то какое дело
Ты не в Барнауле уже давно, хомячка
видать не зря при тоталитаризме расстрелы были
А сейчас и расстрелов не надо. Пм в 8500р. и лекарства по заоблачным ценам.
Вырезка с сайта СГК: "Повреждение на трубопроводе было обнаружено утром субботы, 11 февраля, однако из-за низкой температуры наружного воздуха, чтобы не оставлять потребителей без тепла в выходные дни, специалисты приняли решение вести наблюдение и приступить к устранению после улучшения погодных условий. Сегодня, 13 февраля, повреждение стало прогрессировать. Для проведения качественного ремонта энергетики вынуждены остановить подачу горячей воды и отопления для 16 жилых домов в границах улиц Малахова, Титова, Глушкова и проспекта Космонавтов. Отключение продлится недолго - от 6 до 8 часов. Соответственно, проведение ремонтных работ не должно существенно повлиять на условия комфорта в домах горожан."