Фото: vk.com/barneos22

Жители Барнаула сообщают днем в понедельник, 13 февраля, о коммунальной аварии, произошедшей в районе пересечения улицы Малахова и Германа Титова.

"Что-то недоброе происходит на пересечении Малахова – Германа Титова. Вниз по Малахова текут реки. Возможно, перекроют улицу. Ищите пути объезда!" – сообщил очевидец в паблике Barnaul 22.

Другие очевидцы отмечают, что автомобили уже начали выстраиваться в пробки, объезжая потоки воды.