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Число людей, которых эвакуировали в Калифорнии из-за угрозы прорыва плотины, возросло до 160 тысяч человек, пишет "Московский комсомолец" со ссылкой на The Independent.

Уточняется, что в эту цифру попали не только жители города Оровелл, но и близлежащих Мэрисвилл, Уитленд, Пламас Лейк, Оливхерст, Гридли и Юба-сити.

Издание напоминает, что последние дни в штате Калифорния шли сильные ливни, из-за которых вышла из строя водоотводная система на местной плотине. Также на дамбе обнаружили промоину размером 60 на 9 метров, которая продолжает расширяться. Теперь ряду городов грозит затопление.

В понедельник, 13 февраля, власти объявили в регионе эвакуацию. Изначально сообщалось о 130 тысячах эвакуированных местных жителей.

Напомним, что дамба Оровилл является самым высоким гидротехническим сооружением в США. Ее высота составляет 230 метров.