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Заявление о решении уйти в досрочную отставку сделал губернатор Новгородской области Сергей Митин, передает ТАСС.

Полномочия главы региона истекают в октябре этого года, однако он принял решение покинуть пост уже сейчас.

"Я принял решение не выдвигать свою кандидатуру на выборах губернатора... Заранее поставил в известность об этом президента РФ, обратился к главе государства с просьбой дать мне новое поручение", – объявил о своем намерении Сергей Митин.

Во главе Новгородской области он находится с 2007 года.

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Отметим также, что в России за последнее время аналогичные заявления об отставке сделали главы Бурятии и Пермского края Вячеслав Наговицын и Виктор Басаргин. Временно исполняющими обязанности руководителей данных субъектов стали Алексей Цыденов и Максим Решетников.

Также в федеральных СМИ сообщалось о возможности досрочного ухода в отставку еще ряда глав российских регионов.



