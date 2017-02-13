Большинство читателей ИА "Амител" отмечать День всех влюбленных не будут. Такой вывод мы сделали по итогам опроса, опубликованного на сайте Amic.ru.

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149 человек (40%), принявших участие в опросе, заявили, что не считают День святого Валентина праздником, а потому никогда его праздновать не будут. 83 человека (22%) сообщили, что будут отмечать русский День семьи, любви и верности. Не против самого праздника, но отмечать его не будут, потому что не с кем, 46 читателей Amic.ru.

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Не считают этот день праздником, но готовы потерпеть его ради любимого человека 31 респондент. И только 19 читателей Amic.ru твердо намерены отметить День святого Валентина, потому что без любви им жизнь не в радость.