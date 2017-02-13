Фото: vk.com/barneos22
Движение перекрыли на участке улицы Малахова в Барнауле из-за коммунальной аварии, проинформировали в пресс-центре мэрии.
Напомним, порыв на теплотрассе произошел в районе пересечения улиц Малахова и Германа Титова.
В результате горячая вода залила проезжую часть. В данный момент движение по нечетной стороне Малахова на отрезке от улицы Юрина до улицы Малая Космонавтов временно закрыто.
Здесь дежурят сотрудники ДПС. Участников дорожного движения просят выбирать пути объезда.
Отметим, что коммунальная авария произошла в тот момент, когда в Алтайском крае действует штормовое предупреждение из-за морозов.
Комментарии
с пОТОКА ТРАНСПОРТ КАК ИДЕТ???
Интересно как теперь попасть домой на Гущина 153, если кроме перекрытого участка нет "путей объезда"...
13.02.2017 16:08 гость думаю, должны пропустить.
гость 13 февраля 2017 г. 16:08 Интересно как теперь попасть домой на Гущина 153...
1. Вы на общественном транспорте. Доезжаете до ост.Училище №35 или ост.БШЗ и чапаете в первом случае ч/з гаражи, во втором - по территории больницы. 2. Вы на а/м. Тут немного сложнее. Двигаясь по ул.Северо-Западной по чётной стороне от ул.Смирнова в сторону ул.Юрина, поворачиваете на ул.Гущина в частный сектор и заезжаете в парк "Юбилейный". / Также можете спуститься в парк по ул.2-я Северо-Западная в районе ост.Парк Юбилейный на той же ул.Юрина / Там самое главное не нарваться на встречный транспорт (т.к. там накатанная колея и очень мало мест, где можно разъехаться) и не зарюхаться в сугроб)) В самом парке Вам нужно будет проехать прямо порядка километра и повернуть налево вверх на том перекрёстке, где идёт спуск к насосной станции (водоканал). Или проехать до конца парка (ул.Малахова). Таким образом Вы окажетесь на ул.Гущина... Удачи!
Хотя я думаю, что к тому времени, когда мы с Вами двинемся домой, там всё уже будет ОК
интересно как теперь переходить нечетную сторону Малахова тем, кто на общественном транспорте передвигается? знаю, что некоторые уже ноги ошпарили!