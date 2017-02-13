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Движение перекрыли на участке улицы Малахова в Барнауле из-за коммунальной аварии, проинформировали в пресс-центре мэрии.

Напомним, порыв на теплотрассе произошел в районе пересечения улиц Малахова и Германа Титова.

В результате горячая вода залила проезжую часть. В данный момент движение по нечетной стороне Малахова на отрезке от улицы Юрина до улицы Малая Космонавтов временно закрыто.

Здесь дежурят сотрудники ДПС. Участников дорожного движения просят выбирать пути объезда.

Отметим, что коммунальная авария произошла в тот момент, когда в Алтайском крае действует штормовое предупреждение из-за морозов.