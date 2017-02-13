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СКР получил доказательства применения ВС Украины тактических ракетных комплексов "Точка-У" против мирного населения в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства Светлану Петренко.

"Получены и процессуально зафиксированы неопровержимые доказательства применения Вооруженными силами Украины оружия массового поражения – тактических ракетных комплексов "Точка-У" против мирного населения в ходе вооруженного конфликта", — приводит агентство ее слова.

В СК подчеркивают, что применение оружия, имеющего высокую поражающую способность и не оставляющего мирным жителям шансов на спасение, является нарушением международных норм.

Уточняется, что огонь из "Точки-У" велся по селам Новосветловка и Терновое, а также по населенным пунктам в Краснодонском районе, городу Ровеньки и поселку Юбилейный Луганска.

ТАСС со ссылкой на следователей добавляет, что военные украинской армии применяли против жителей Донбасса ракеты, которые были снаряжены осколочно-фугасными и кассетными зарядами. При подрыве осколочно-фугасного заряда 14,5 тысяч осколков разлетаются на площади 2-3 га. Ракета с кассетной головной частью обеспечивает поражение живой силы и небронированной техники на открытой местности площадью от 3,5 га до 7 га, образуя до 15,8 тысячи осколков, рассказали в СКР.