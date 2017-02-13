Фото: sockraina.com
СКР получил доказательства применения ВС Украины тактических ракетных комплексов "Точка-У" против мирного населения в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства Светлану Петренко.
"Получены и процессуально зафиксированы неопровержимые доказательства применения Вооруженными силами Украины оружия массового поражения – тактических ракетных комплексов "Точка-У" против мирного населения в ходе вооруженного конфликта", — приводит агентство ее слова.
В СК подчеркивают, что применение оружия, имеющего высокую поражающую способность и не оставляющего мирным жителям шансов на спасение, является нарушением международных норм.
Уточняется, что огонь из "Точки-У" велся по селам Новосветловка и Терновое, а также по населенным пунктам в Краснодонском районе, городу Ровеньки и поселку Юбилейный Луганска.
ТАСС со ссылкой на следователей добавляет, что военные украинской армии применяли против жителей Донбасса ракеты, которые были снаряжены осколочно-фугасными и кассетными зарядами. При подрыве осколочно-фугасного заряда 14,5 тысяч осколков разлетаются на площади 2-3 га. Ракета с кассетной головной частью обеспечивает поражение живой силы и небронированной техники на открытой местности площадью от 3,5 га до 7 га, образуя до 15,8 тысячи осколков, рассказали в СКР.
Комментарии
Наверно испанский диспетчер, через капитана Волошина передал. Бум ждать фото Леонтьева
Украина имеет право применять любое оружие на СВОЕЙ территории для отражения внешней агрессии. Бастрыкинцы опять бредят.
СКРу, видимо, заняться не чем, кроме как лезть во внутренние дела другого государства. СКРовцам на заметку: в Африке дети голодают, в Америке негров линчуют, в Северной Корее жестоко обращаются с животными (собаками)...
13.02.2017 16:34 - гость -
Порошенец, какая внешняя агрессия, если Луганск и Донецк это территория Ридной Краины?
а по поводу применения точки "У" в чечне СК возбудиться не хочет? http://army.lv/ru/tochka-u/primenenie/2663/509
Конец из Темзы,а "террористы из ЛДНР" на территории своей страны взрывали станции метро в Киеве? Или мож захватили больницу с кучей заложников в Днепропетровске? Или концертный зал , с постановкой мюзикла в Одессе? Не?А мож они взрывали троллейбусы во Львове?Не?Мож в Чернигове? Так что,кастрюлеголовый,скакай дальше,ищи свою разведывательно-диверсионную группу, затерявшуюся в степях Луганщины! Хе,хе,хе!
"Или мож захватили больницу с кучей заложников в Днепропетровске?" ============== захватили территории луганской и донецкой областей вместе с больницами, предприятиями, населением и т.д.