Фото: barnaul.org
Глава администрации Барнаула Сергей Дугин запретил своим подчиненным "отписываться" от горожан, подчеркнув, что на обращения жителей нельзя реагировать, опираясь на формализм.
"Работа с обращениями не терпит формализма. Нельзя "отписываться", даже если невозможно решить вопрос положительно по причине несоответствия законодательству или отсутствия финансовой или технологической возможности", – цитирует сити-менеджера пресс-центр мэрии.
По словам Сергея Дугина, чиновникам на каждое обращение нужно давать терпеливое разъяснение, а при необходимости выезжать непосредственно на место и проводить проверку.
Любопытно, что в 2016 году в городскую администрацию обратились 7125 человек. Это на 2% меньше, чем годом ранее.
Наибольшее количество обращений властям направили жители Центрального и Индустриального районов.
В мэрии уточняют, что почти половина обращений были решены положительно, а по остальным граждане получили разъяснения.
Комментарии
Во как? А я что то сколько не обращался, всегда отписки получал. Неужели мы будем жить теперь по новому?
В мэрии уточняют, что почти половина обращений были решены положительно, а по остальным граждане получили разъяснения.
А вранье считается разъяснением?
по остальным граждане получили разъяснения.
Отписка=разъяснения. Надо запомнить.
Сергей Иванович, хороший человек, поверьте!
а с электронными обращениями вообще когда-нибудь работать будут?
господин Химочка первый на очереди ,ну ни как невидит что творится на привокзальной площади одни отписки не выявил не обнаружил.Да вообще ж.д.райн превратили в барахолку,все тротуары заставлены палатками лотками.
- гость - 13 февраля 2017 г. 16:22---------- все обращения в КРАЕВУЮ администрацию скидывают опять на места,а на местах все не зрячие
Сергей Иванович, хороший человек, поверьте! МариНочке, игриво: а как мужчина?)))
Его перзам франк и бобров не то что делают отписки гражданам они откровенно врут и передергивают факты в судах и в ответах по запросам -чем дескредитируют власть !
ААААА - муниципальные органы самоуправления не относятся к государственным органам РФ, а власть в РФ принадлежит народу, разве вы этого не знали, ААААА?