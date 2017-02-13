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Глава администрации Барнаула Сергей Дугин запретил своим подчиненным "отписываться" от горожан, подчеркнув, что на обращения жителей нельзя реагировать, опираясь на формализм.

"Работа с обращениями не терпит формализма. Нельзя "отписываться", даже если невозможно решить вопрос положительно по причине несоответствия законодательству или отсутствия финансовой или технологической возможности", – цитирует сити-менеджера пресс-центр мэрии.

По словам Сергея Дугина, чиновникам на каждое обращение нужно давать терпеливое разъяснение, а при необходимости выезжать непосредственно на место и проводить проверку.

Любопытно, что в 2016 году в городскую администрацию обратились 7125 человек. Это на 2% меньше, чем годом ранее.

Наибольшее количество обращений властям направили жители Центрального и Индустриального районов.

В мэрии уточняют, что почти половина обращений были решены положительно, а по остальным граждане получили разъяснения.