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Жителю Новосибирска, который подделал документы ради зачисления ребенка в престижную школу, грозит арест сроком до полугода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Новосибирской области.

Уточняется, что мужчина использовал поддельную регистрацию для записи сына в первый класс в престижную школу Железнодорожного района города. По версии дознания, весной минувшего года обвиняемый в сети за 18 тысяч рублей договорился с курьером о проставлении в своем паспорте поддельного штампа о постановке его на регистрационный учет на участке, который относится к данной школе.

Новосибирца обвиняют в использовании заведомо подложного документа. Уголовное дело будет рассматривать мировой судья.