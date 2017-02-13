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Житель Немецкого национального района приговорен в Алтайском крае к десяти годам колонии строгого режима за убийство знакомого — преступление было совершено из-за неудачной шутки потерпевшего.

Как сообщили в краевой прокуратуре, кровавый инцидент произошел летом. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обиделся на шутку своего знакомого и нанес ему смертельные ножевые ранения.

"Шутка сводилась к тому, что осужденный якобы не может держать данное им слово", – уточняют в надзорном ведомстве.

В итоге подсудимый приговорен к 10 годам колонии строгого режима.