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Правоохранители в Красноярске предотвратили самоубийство 16-летней школьницы, которую незнакомец склонял к суициду через соцсети, сообщает ТАСС со ссылкой на СКР.

Во время профилактической беседы, которую проводили в школе после возбуждения дела по факту попытки доведения 13-летней красноярской школьницы до суицида, у девушки нашли следы порезов на руках, о чем сразу же сообщили родителям школьницы и правоохранительным органам.

Красноярские следователи возбудили дело по факту склонения к самоубийству. Установлено, что с 5 по 9 февраля текущего года 16-летняя девушка во "ВКонтакте" переписывалась с незнакомцем, который, введя ее в заблуждение, предлагал последовательно выполнять разные задания, итогом которых было бы самоубийство девушки.

Следователи вместе с оперативными подразделениями устанавливают все обстоятельства преступлений, а также причастных к их совершению лиц. Допрашиваются родители несовершеннолетних, а также их педагоги и одноклассники, отмечает агентство.