Фото: journal-tour.ru

Межгосударственный авиационный комитет приступил к расследованию ЧП, связанного с падением вертолета Robinson в акваторию Телецкого озера в Республике Алтай.

"По имеющейся информации, вертолет упал в Телецкое озеро. Ведутся его поиски. В соответствии с российским воздушным законодательством Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", – говорится на сайте МАК.

В настоящее время ведутся поиски летательного аппарата, однако работу спасателей сдерживает непогода. Так, из-за тумана свернута работа авиации, а большие волны мешают действовать судам.

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Наземная группировка спасателей продолжает поисковую операцию.

Как неоднократно сообщал портал Amic.ru, информация о падении вертолета Robinson в Телецкое озеро появилась вечером 12 февраля. По имеющимся данным, на борту летательного аппарата находились пять человек — известный предприниматель Анатолий Банных, представитель руководства комплекса "Хелипорт Москва" Мария Козинцева, известный парашютист Глеб Вореводин, пилот Дмитрий Ракитский и его супруга Елена.

Относительно Елены Ракитской сообщалось, что у берега озера было найдено ее тело.

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По факту случившегося расследуется уголовное дело о нарушении правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.



