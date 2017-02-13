Фото: journal-tour.ru
Межгосударственный авиационный комитет приступил к расследованию ЧП, связанного с падением вертолета Robinson в акваторию Телецкого озера в Республике Алтай.
"По имеющейся информации, вертолет упал в Телецкое озеро. Ведутся его поиски. В соответствии с российским воздушным законодательством Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", – говорится на сайте МАК.
В настоящее время ведутся поиски летательного аппарата, однако работу спасателей сдерживает непогода. Так, из-за тумана свернута работа авиации, а большие волны мешают действовать судам.
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Наземная группировка спасателей продолжает поисковую операцию.
Как неоднократно сообщал портал Amic.ru, информация о падении вертолета Robinson в Телецкое озеро появилась вечером 12 февраля. По имеющимся данным, на борту летательного аппарата находились пять человек — известный предприниматель Анатолий Банных, представитель руководства комплекса "Хелипорт Москва" Мария Козинцева, известный парашютист Глеб Вореводин, пилот Дмитрий Ракитский и его супруга Елена.
Относительно Елены Ракитской сообщалось, что у берега озера было найдено ее тело.
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По факту случившегося расследуется уголовное дело о нарушении правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.
Комментарии
Рейс вертолета с бывшим вице-премьером Республики Алтай Анатолием Банных проходил в зоне, запретной для движения воздушного транспорта, сообщил «Интерфаксу» источник в региональном транспортном надзоре.
По его словам, машина летела над заповедной зоной, причем двигалась в темное время суток, «когда полеты в принципе запрещены». Более того, о полете не были уведомлены и «соответствующие службы».
Женщину нашли на берегу. Самолет пишут упал 300 м от берега. Женщина доплыла до берега, женщина выпрыгнула из падающего вертолета, женщину прибило течение к берегу?
Положение об Алтайском государственном природном биосферном заповеднике, утвержденное Минприроды России, запрещает ВСЕМ летальным аппаратам совершать полёты над территорией заповедника ниже 2000 метров, а также совершать посадку на территорию заповедника без специального разрешения администрации заповедника и (или) Минприроды России. У погибшего вертолета таких разрешений не было!
Самолет-вертолет, sorry.