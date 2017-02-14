Сеть магазинов "Трофей" приглашает всех любителей активного отдыха и не только на Зимний фестиваль, который состоится 18 февраля в спортивно-развлекательном комплексе "Березка".
Владельцы снегоходов могут принять участие в любительских соревнованиях на снегоходах. Ознакомиться с положением и пройти регистрацию можно здесь.
Программа мероприятия:
- Соревнования на снегоходах для любителей;
- Тест-драйв снегоходов от сети магазинов "Трофей" и Школы профессионального обучения водителей;
- Арбалетно-лучный тир от сети магазинов "Трофей";
- Розыгрыш от компании МАКК;
- Игры, конкурсы, призы и подарки;
Также всех гостей зимнего фестиваля ждут развлечения, которые представлены на территории СРК "Березка": каток, роллердром, бильярд, катание на собачьих упряжках и многое другое.
Партнеры мероприятия:
- Розничная сеть МАКК. Автомагазин. Сервис
- Школа профессионального обучения водителей
- Спортивно-развлекательный комплекс "Березка"
- Информационный партнер: сообщество "Барнаул22"
Начало мероприятия в 12.00
Подробности на www.trofey.ru, а также в группе vk.com/clubtrofey
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