Сеть магазинов "Трофей" приглашает всех любителей активного отдыха и не только на Зимний фестиваль, который состоится 18 февраля в спортивно-развлекательном комплексе "Березка".

Владельцы снегоходов могут принять участие в любительских соревнованиях на снегоходах. Ознакомиться с положением и пройти регистрацию можно здесь.

Программа мероприятия:

Соревнования на снегоходах для любителей;

Тест-драйв снегоходов от сети магазинов "Трофей" и Школы профессионального обучения водителей;

Арбалетно-лучный тир от сети магазинов "Трофей";

Розыгрыш от компании МАКК;

Игры, конкурсы, призы и подарки;

Также всех гостей зимнего фестиваля ждут развлечения, которые представлены на территории СРК "Березка": каток, роллердром, бильярд, катание на собачьих упряжках и многое другое.

Партнеры мероприятия:

Розничная сеть МАКК. Автомагазин. Сервис

Школа профессионального обучения водителей

Спортивно-развлекательный комплекс "Березка"

Информационный партнер: сообщество "Барнаул22"

Начало мероприятия в 12.00

Подробности на www.trofey.ru, а также в группе vk.com/clubtrofey