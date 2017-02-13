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История с проверкой, которую проводили антимонопольщики в связи с ростом цен на сливочное масло в Алтайском крае, получила продолжение — в отношении 11 производителей и оптовых продавцов возбуждено дело по признакам нарушения Федерального закона "О защите конкуренции".

В краевом управлении УФАС отмечают, что существенный рост цен на масло был зафиксирован в период с июня по сентябрь 2016 года. В ведомстве подчеркивают, что ценообразование было проанализировано по всей цепочке — от этапа производства до попадания товара на полки магазинов.

"Установлено, что существенное повышение оптовых отпускных цен на масло сливочное в Алтайском крае произошло в краткосрочном периоде с июня по сентябрь 2016 года у одиннадцати хозяйствующих субъектов: наиболее крупных производителей и оптовых продавцов. Розничные цены повышались в связи с ростом цен в оптовом звене", – констатируют в УФАС.

Рассмотрение дела назначено на 14 марта текущего года.



