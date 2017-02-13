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Курс доллара к рублю на Московской бирже в ходе торгов стал ниже на 28 копеек по сравнению с уровнем закрытия прежних торгов и составил 57,96 рубля, сообщает ТАСС.
Таким образом, впервые с 24 июля 2015 года курс доллара упал ниже 58 рублей.
Курс евро, по данным на 10:40 по московскому времени, стал ниже на 25 копеек и составил 61,70 рубля.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле текущего года на торгах на бирже ICE в британской столице выросла на 0,04% (56,69 доллара за баррель). При этом в пятницу, 10 февраля, цены на нефть росли в пределах двух процентов.
Индекс ММВБ на открытии торгов увеличился на 0,3% (2168,11 пункта), долларовый индекс РТС увеличился на 0,7% (1172,92 пункта), передает агентство.
Комментарии
Купил доллары по 80р., обещали что рубль упадет до 200р., товарищи эксперты, долго ещё ждать?
Населению выгоден крепкий рубль, нефтеторговцам слабый.
терпение, мой друг, терпение...
Удорожания рубля вынудит снизить процентную ставку для того чтобы финансовые спекулянты имели возможность дешевыми кредитными деньгами влиться на валютный рынок!
ЧУЮ, Рассеюшка с колен подыматься стала. доллар вниз, цены в магазинах вверх, импортозамещение