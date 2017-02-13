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Курс доллара к рублю на Московской бирже в ходе торгов стал ниже на 28 копеек по сравнению с уровнем закрытия прежних торгов и составил 57,96 рубля, сообщает ТАСС.

Таким образом, впервые с 24 июля 2015 года курс доллара упал ниже 58 рублей.

Курс евро, по данным на 10:40 по московскому времени, стал ниже на 25 копеек и составил 61,70 рубля.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле текущего года на торгах на бирже ICE в британской столице выросла на 0,04% (56,69 доллара за баррель). При этом в пятницу, 10 февраля, цены на нефть росли в пределах двух процентов.

Индекс ММВБ на открытии торгов увеличился на 0,3% (2168,11 пункта), долларовый индекс РТС увеличился на 0,7% (1172,92 пункта), передает агентство.