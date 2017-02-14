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Новости

Что пишут пользователи соцсетей о крушении вертолета над Телецким озером?

, ИА "Амител"
"Он жизнь любил, он риск искал, и он себя, конечно, не сберег"

Фото из Горного Алтая со страницы Глеба Вореводина в Facebook

12 февраля на территории Горного Алтая произошло ЧП. Вертолет с пилотом и четырьмя пассажирами на борту упал в Телецкое озеро. Предположительно, найдено тело одной из пассажирок. Остальные пока не найдены. Ни живыми, ни мертвыми. На борту были известные люди: опытнейший пилот Дмитрий Ракитский, его супруга Елена Ракитская, бизнесмен, бывший вице-премьер Республики Алтай, известный на Алтае политик Анатолий Банных, гендиректор вертолетного клуба Heli Port Мария Козинцева, российский бейсджампер Глеб Вореводин. Что пишут о них в соцсетях их друзья и знакомые?

Вот что написал Николай Капранов (Nikolay Kapranov), тот самый замдиректора института экономики и законодательства Москвы Николай Капранов, который был вместе с Анатолием Банных в потерпевшем крушение вертолете Ми-8 в Горном Алтае в 2009 году.

"Толя Банных. Читаю новости и глазам не верю: его вертолёт упал в Телецкое озеро в 1,5 км от берега. Может, ошибка?! Может, какое чудо произойдёт и они выживут?! Это уже было и не раз! Я знаю людей, которые обязаны ему жизнью. И я в их числе. Молюсь и надеюсь!!!"

Бизнесмен, в недавнем прошлом депутат регионального парламента Елена Клюшникова:

"Телецкое озеро. Сентябрь 2001... Он жизнь любил, Он риск искал. И он себя, конечно ж, не сберег..."

Алтайский политолог Юрий Чернышев:

"Помните браконьерскую охоту на архаров и упавший зимой 2009 года вертолет? Погибли 7 человек, в том числе представитель президента в Госдуме Косопкин. Дело "архаровцев" было потом тихо закрыто. Так вот, один из выживших тогда бывший вице-премьер Республики Алтай Анатолий Банных, как сообщают, опять упал на вертолете – теперь уже в Телецкое озеро. К сожалению, видимо, погибли люди... В Республике Алтай сейчас наверняка заговорят о "проклятии архаров", о "Божьей руке"... Была ли тут чья-то рука, мы не знаем... "

Бывший пресс-секретарь правительства Республики Алтай Елена Кобзева:

"За штурвалом был один из лучших летчиков России... И Подопригора таким же был( И что за чертов пункт назначения, на пути к которому гибнут лучшие летчики и другие хорошие люди".

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Топ-менеджер "Сибирской медиагруппы" Оксана Бассауэр:

"Искренне жаль всех. Да, Алтай знает, кому и когда дать сил, а у кого забрать жизнь. Всем, кто знал погибших, соболезнования и сил пережить беду".

Алтайский журналист Артем Кудинов:

"Банных погиб. Эпоха завершается. А как ни крути, масштаб ей задавал в крае в том числе и Анатолий Николаевич. Среди совсем немногих он придавал ей, эпохе, динамику, определял стилистику и язык целого десятилетия новейшей истории Алтая. Страница перевернута и вот-вот закроется. Чувствуется приближение новых времен. Ощущается поступь новых людей".

Алтайский журналист, редактор местного отделения ИА "Regnum" (Алтайский край) Светлана Шаповалова:

"Трагедия невероятная. Искренние соболезнования погибшим".

"Думаю о том, что помню разговор с АБ (Анатолием Банных — прим. ред.) – еще задолго до первой трагедии. Он тогда Тибетом увлечен был и часто ездил к тамошним просветленным. Монах один ему говорил: "Уезжай, Алтай тебя погубит". Но тяга к Алтаю у АБ была просто нереальная".

Общественник из Алтайского края Денис Греков:

"Бывают такие случаи, когда человек очень неоднозначный, много за ним разных каких-то историй, но вот ты все равно как-то к нему нормально относишься. Хотя даже не знаком лично-то особо. Просто сталкивался пару раз по каким-то разным мелочам, мимо по касательным расходились, и всегда оставалось ощущение того, что нормальный он. Заметил, что не любил оставаться должным – за какие-то небольшие вещи всегда что-то делал в ответ. Может, и наделал делов каких-то, но сам по себе все равно нормальный. Да, и теперь, думаю, могу рассказать, хотя обещал не рассказывать, но теперь уже можно... Как-то он мне позвонил сам, предлагал помочь вертолетами в поисках, если будет серьезная необходимость. В тот раз не понадобилось, а наверное, стоило попросить – может быть, пообщались бы получше, интересный человек... Теперь не судьба. Синего неба. И всем, кто был на борту..."

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Пользователь соцсетей Dmitry Volkov:

"Вчера, кажется, случилась катастрофа с легендарным летчиком Д. Ракитским и четырьмя пассажирами. Вертолет упал в озеро Телецкое в Алтайском крае. Д. Ракитский – шеф-пилот моего вертолетного клуба, один из лучших летчиков России, участник кругосветки на R-66. Среди пассажиров Мария Козинцева, директор аэроклуба, где я начинал летать".

Пользователь соцсетей Константин Белый:

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Комментарии

14.02.2017 12:57
Мистер Вульф

От сотрясения мозга чаще всего умирают боксеры, от удара током электрики, а здесь вертолетчики и джампер

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14.02.2017 12:59
- гость -

...катастрофа с легендарным летчиком Д. Ракитским и пятью пассажирами...

Так погибло 6 человек или 5?

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14.02.2017 13:28
гость

Может уже оставить в покое эту тему?

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14.02.2017 13:36
Миротрворец

Соцсети пишут,что Гитлер-жив,не? Самое отстойное освещение новости-это соцсети!

0  0
14.02.2017 13:42
- гость -

может я не те соц сети просматривал,уж ооочень сильно коменты разнятся.Выборка лучших или больше на никролог смахивает.

0  0
14.02.2017 13:57
- гость -

http://www.amic.ru/news/325178/ Там золотишко мыть собираются, на Телецком

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