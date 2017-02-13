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Жильцы 16 многоквартирных домов в Барнауле остались без тепла и горячей воды из-за коммунальной аварии, произошедшей в районе пересечения улиц Малахова и Германа Титова.

Как сообщили в пресс-центре мэрии краевой столицы, в данный момент энергетики Барнаульской тепломагистральной компании приступили к ремонту поврежденного трубопровода.

Также уточняется, что повреждение было выявлено еще утром 11 февраля. Однако ввиду морозов и чтобы не оставлять потребителей без тепла, было принято решение вести наблюдение и приступить к устранению повреждения после улучшения погодных условий.

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Но в понедельник повреждение стало прогрессировать, произошел порыв, горячая вода вышла на проезжую часть улицы Малахова.

В итоге специалисты были вынуждены приостановить подачу горячей воды и отопления для 16 жилых домов в границах улиц Малахова, Титова, Глушкова и проспекта Космонавтов.

Отключение продлится от шести до восьми часов.



