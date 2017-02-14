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Новости

Аграриям не стоит держать зерно в хранилищах в ожидании цены – эксперт

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Владимир Петриченко в преддверии зимней зерновой конференции рассказал об опасностях большого запаса зерна

Фото: altairegion22.ru

Около 17 млн тонн непроданного зерна остается в запасах аграриев страны. Объем большой, и это чревато для производителей, которые не желают продавать зерно по низким ценам. Но других нет и в ближайшее время не будет. Проблема актуальна и для крестьян Сибири, где хранится самый большой запас интервенционного зерна. Об этом ИА "Амител" рассказал эксперт, генеральный директор ООО "ПроЗерно" Владимир Петриченко.

Он выступает одним из организаторов и экспертов десятой зимней зерновой конференции 1-3 марта в городе-курорте Белокуриха.

В прошлом году, по словам Петриченко, Россия экспортировала 35 млн тонн зерна, примерно столько же будет и в этом году. Для нормального баланса объем экспорта должен составлять около 40 млн тонн, тогда переходящий запас зерна в России составит 18-19 млн тонн зерна.

В сезон 2016-2017 годов Россия собрала 119 млн тонн зерна. Это очередной рекорд последних лет. Из этого объема 73 млн тонн — пшеница.

Примерно полгода назад министр сельского хозяйства Александр Ткачев заявил, что через 15 лет Россия будет экспортировать до 50 млн тонн зерна при общем сборе урожая в 130 млн тонн.

Но пока объем вывоза на рынки других стран растет очень медленно. Некуда особенно расти и потреблению внутри страны.

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Владимир Петриченко отметил, что рекордные запасы таят в себе большие риски, и посоветовал крестьянам реализовать зерно по приемлемой цене.

"И в мире, и в России растущие запасы приводят к тому, что цена на зерно уже четыре сезона подряд все ниже. Если в этом году негативный тренд усилится, то это будет еще одна ступенька вниз по ценам", — сказал он.

Почему аграрии не хотят продавать дешевле? Отчасти потому, что к хорошим ценам их приучило государство, периодически закупающее зерно через интервенционные торги.

"У крестьян высокая планка по ценам: 10,4 тысячи за тонну пшеницы четвертого класса, 10,9 тысячи — третьего класса", — добавил эксперт.

При этом на внешнем рынке уже четыре года происходит снижение цен. Экспортеры работают если не с нулевой, то с отрицательной маржей.

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Эту и многие другие темы эксперты обсудят 1-3 марта на зимней зерновой конференции. В программе – вопросы макроэкономики и господдержки АПК, перспективы развития внутренних и внешних рынков сбыта, трудности и перспективы развития сельского хозяйства в Сибири, конъюнктура зернового рынка. Специальная сессия в рамках форума пройдет совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной Организацией Объединенных Наций (ФАО ООН) и будет посвящена юго-восточному вектору российской зерновой торговли.

Собеседник подчеркнул, что зимняя зерновая конференция — это не просто оценка и прогнозы для зернового рынка на завтра, это "расписание на послезавтра".

"На одной из первых конференций мы говорили о том, что будущее для зерновой индустрии России — это производство кукурузы. За эти годы производство выросло почти в пять раз. Постепенно культура приходит и в Сибирь. Я почти уверен, что года через четыре Сибирь будет производить миллион тонн кукурузы", — сказал он.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

14.02.2017 08:38
- гость -

Значит точно нужно придержать.

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14.02.2017 08:43
- гость -

через четыре Сибирь будет производить миллион тонн кукурузы

микита сергеевич ver.2.0?

0  0
14.02.2017 08:45
- гость -

Владимир Петриченко отметил, что рекордные запасы таят в себе большие риски

да-да, в ХХ веке это привело к раскулачиванию и коллективизации

0  0
14.02.2017 08:47
- гость -

vedomosti - В России дефицит продовольственной пшеницы группы А. Несмотря на собранный в 2016-м году рекордный урожай зерновых - 119,1 млн т., в России имеется дефицит в 12 млн. т. продовольственной пшеницы группы А 3-го класса, необходимой для получения хлебопекарной муки. Доля продовольственной пшенице в урожае 2016 г. составила около 18%.

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