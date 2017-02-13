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Нарушение норм закона, связанных с организацией детских перевозок, выявила прокуратура в Бийске.

Несоответствия требованиям вскрылись в результате проверки деятельности 27 образовательных учреждений. В частности, оказалось, что не все транспортные средства, используемые учреждениями образования для перевозки детей, соответствуют установленным нормативам.

Так, при организованных перевозках детей использовались автобусы, которые не были оснащены сигнальными кнопками "просьба об остановке". Кроме того, в некоторых случаях места водителей не были оборудованы звуковым и световым сигналами о необходимости остановки, а на наружных боковых сторонах кузова, а также спереди и сзади отсутствовали контрастные надписи "ДЕТИ".

"Автобусы не оснащены устройством, обеспечивающим автоматическую подачу звукового сигнала при движении задним ходом, кузов автобуса окрашен в белый цвет, тогда как должен иметь окрас желтого цвета. В ряде образовательных учреждений города допущены упущения при организации медицинского обеспечения безопасности дорожного движения", — также добавляют в прокуратуре.

Кроме того, к перевозке детей допускались водители, не прошедшие должным образом предрейсовые, послерейсовые медосмотры и предрейсовый инструктаж по безопасности. В работе шести учреждений установлены факты осуществления организованных перевозок детей без предварительного уведомления Госавтоинспекции.

В данный момент прокуратура контролирует устранение выявленных нарушений.