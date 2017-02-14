Глава Министерства культуры Владимир Мединский высказал недовольство уровнем детского кино в стране.
"Мы этим постоянно занимаемся, планов много. Главная проблема в том, что творцов не хватает, фильмы так себе получаются, мягко скажем. Будет хорошее кино – будем поддерживать", – сказал Мединский на встрече с делегатами III съезда общероссийской общественной организации "Национальная родительская ассоциация".
Как добавляет агентство городских новостей "Москва", есть квота на детское кино, которая не выбирается, поскольку нет ни нормальных сценариев, ни групп.
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