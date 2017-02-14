Вторник, 14 Февраль, 01:11

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 58,06
€ 61,77
Brent
$ 51,5
-20°
Обь
29см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Крушение вертолета над Телецким озеромДень всех влюбленных-2017Паводок на Алтае – 2017
Новости

Владимир Мединский недоволен уровнем детского кино в России

, ИА "Амител"
По словам министра, просто нет нормальных сценариев

Глава Министерства культуры Владимир Мединский высказал недовольство уровнем детского кино в стране.

"Мы этим постоянно занимаемся, планов много. Главная проблема в том, что творцов не хватает, фильмы так себе получаются, мягко скажем. Будет хорошее кино – будем поддерживать", – сказал Мединский на встрече с делегатами III съезда общероссийской общественной организации "Национальная родительская ассоциация".

Как добавляет агентство городских новостей "Москва", есть квота на детское кино, которая не выбирается, поскольку нет ни нормальных сценариев, ни групп.


Смотрите также
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< февраль 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28               
00:02
Владимир Мединский недоволен уровнем детского кино в России 0
23:17
Проект для онлайн-расследования убийств заработал в США 0
22:12
СК возбудил дело в отношении женщины-кинолога, бросившей кошку под машину 3
21:17
Автомобиль врезался в остановку с людьми после ДТП в Челябинске 0
20:13
Путин назначил Никитина врио губернатора Новгородской области 0
19:58
Операция по поиску упавшего в Телецкое озеро вертолета продолжается. Фото 1
19:29
Крушение вертолета над Телецким. Что на самом деле известно о трагедии? 3
19:25
Опубликованы кадры с места разрушающейся дамбы в США 0
19:08
Нарушения в организации детских перевозок выявили в Бийске 0
18:53
Главный приз World Press Photo вручили за фото убийцы посла РФ в Турции 0
18:33
Песков назвал дату встречи Путина и Трампа 0
18:19
Франк-Вальтер Штайнмайер. Кого Германия избрала своим новым президентом? 0
18:08
Писатель Захар Прилепин стал замкомандира батальона в ДНР 0
17:48
Отопление и горячую воду отключили из-за аварии в 16 барнаульских домах 0
17:32
Курс доллара упал ниже 58 рублей впервые за полтора года 5
17:21
Антимонопольщики возбудили дело после роста цен на масло в Алтайском крае 2
17:15
Кто стал президентом Туркмении? 0
17:03
Стоп-кадр. Зимние трековые гонки в Барнауле 0
17:02
Четвертый этап Кубка Сибири и Урала по зимним трековым гонкам. Фоторепортаж
Барнаульский пивоваренный завод выступил главным спонсором мероприятия
17:02
Комиссия МАК приступила к расследованию крушения вертолета на Алтае 5
16:50
Красноярскую школьницу спасли от суицида, к которому ее склоняли в соцсетях 3
16:33
Житель Алтайского края зарезал знакомого из-за неудачной шутки 1
16:24
Новосибирец подделал прописку для зачисления ребенка в престижную школу 0
16:13
Газ до отказа: зимние трековые гонки в Барнауле прошли в -30 градусов 0
16:04
Сити-менеджер Барнаула запретил подчиненным "отписываться" от горожан 10
15:51
Читатели Amic.ru День святого Валентина праздником не считают 7
15:37
СК получил доказательства применения ВСУ оружия массового поражения 8
15:28
Улицу Малахова перекрыли в Барнауле из-за потопа 5
15:19
От -35 до +6. Как будет меняться погода в Алтайском крае на этой неделе? 0
15:07
Новгородский губернатор Сергей Митин объявил о решении покинуть пост 0
14:50
160 тысяч человек эвакуируют в Калифорнии из-за угрозы прорыва дамбы 0
14:31
Потоки воды посреди морозов: в Барнауле произошла коммунальная авария. Фото 12
14:30
"Ростелеком" подключает к оптике бизнес-клиентов 0
14:28
Крушение вертолета в Республике Алтай. Инфографика 8
14:22
Жарко и весело: как прошла "Лыжня России – 2017" в Барнауле
Барнаульцев мороз не испугал – более тысячи горожан встали на лыжи 12 февраля
14:14
Полицейские задержали бийчанина, который сжег квартиру из чувства мести 2
14:04
Погодные условия осложняют поиски вертолета в акватории Телецкого озера 4
13:48
Минобороны РФ опубликовало видео уничтоженных боевиками памятников Пальмиры 8
13:36
Мужчина скончался во время спектакля в барнаульском театре драмы 3
13:26
Арбитражного управляющего судят в Барнауле за двухмиллионный подкуп 8
13:13
Судно на воздушной подушке доставили в Горный Алтай для поисков вертолета 0
13:01
Как провести время и где отдохнуть барнаульцам с 13 по 17 февраля? 0
12:53
Рекламу убрали с территории туристического кластера в Барнауле 5
12:32
Десятки тысяч человек вышли на продолжающиеся митинги в Румынии 12
12:26
СК не подтверждает данные об обнаружении тела пассажирки вертолета на Алтае 0
12:18
Спасатели обнаружили обломок вертолета в Телецком озере – СМИ 4
12:02
Тело пассажирки рухнувшего вертолета нашли на Телецком озере – СМИ 4
11:56
Противники передачи Исаакиевского собора РПЦ окружили его живым кольцом 19
11:45
СК проверяет данные о новосибирском кондукторе, высадившем девочку в мороз 20
11:33
Во время крушения вертолета на Телецком озере был шторм – глава района 1

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.