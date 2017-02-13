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Писатель Захар Прилепин стал замкомандира одного из подразделений самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовом ведомстве ДНР.

Агентство пишет, что ранее писатель в интервью "КП" заявил, что занял вышеозвученный пост.

"У нас есть информация о том, что Прилепин занимает должность заместителя командира одного из батальонов Донецкой народной республики", — цитирует РИА Новости своего собеседника.

Life добавляет, что писатель заявил, что это была его инициатива и она не отразится на писательской деятельности, поскольку он не пишет ежедневно.

"Я могу год не писать, потом за месяц написать новую книгу. Мои новые обязанности ничем не отличаются от любого замкомандира батальона. Это моя идея, никто не предлагал. Планы батальона находятся в ведении руководства. Я буду постоянно жить в ДНР", – приводит его слова издание.

Прилепин подчеркнул, что не хотел бы раскрывать информацию, переехал ли он один или уже перевез семью.