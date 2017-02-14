Лекарств ВИЧ-инфицированным пациентам Алтайского края точно хватит до конца февраля. Об этом заявила заместитель председателя правительства Алтайского края Надежда Капура.

Ситуация осложняется тем, что с 2016 года обеспечение лекарственными препаратами и проведение торгов на закупку лекарств для данной категории больных будет проводиться на федеральном уровне.

"Раньше мы могли более оперативно решать эти вопросы, мы могли производить закупки незначительными объемами. Теперь торги будут едиными для всей России. Это огромное количество средств и препаратов. Сегодня еще не состоялись эти торги. Надо отметить, что министерством здравоохранения Алтайского края принимаются все необходимые меры. Сегодня принято решение о закупке небольшими партиями препаратов для ВИЧ-инфицированных больных", – заявила Капура

Она также добавила, что до конца февраля данная категория будет обеспечена препаратами. Среди ВИЧ-инфицированных в первую очередь обеспечивают препаратами детей и беременных женщин.

"Единичные случаи, которые были в Бийске, в Барнауле, могут иметь место. Но мне кажется, что больные в данном случае, боясь перейти на другую форму лекарственного обеспечения, просто перестраховывались. Сейчас необходимо взять небольшой тайм-аут и посмотреть, как будет складываться ситуация на федеральном уровне", – добавила Надежда Арсентьевна.

Напомним, портал Amic.ru писал, что больные ВИЧ-инфекцией из многих регионов России жаловались на нехватку специальных препаратов. Шесть пациентов из Бийска заявили, что они не получили препарат. Еще четыре жителя Барнаула сообщили о том, что получили только два препарата из трех, а еще одному пациенту их не выдали вовсе.