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Российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп так или иначе встретятся на саммите G20 в Германии, о более ранней встрече договоренностей пока нет, передает "Интерфакс".

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что никакой конкретики нет о возможной встрече глав государств, "пока нет также каких-либо прорабатываемых сроков". По словам Пескова, Москва исходит из того, что в июле 2017 года пройдет "двадцатка" в Германии, где президенты "так или иначе" встретятся. О более ранней встрече он ответил: "Пока никакой конкретики нет", – передает агентство.

Напомним, что разговор по телефону между Путиным и Трампом состоялся 28 января. Диалог длился порядка 40 минут.

В МИД РФ уточняли, что главы государств обсудили Иран, Северную Корею, а также проблематику нераспространения оружия массового уничтожения.