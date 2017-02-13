Фото: apnews.com

Главный приз престижного конкурса для фотожурналистов World Press Photo 2017 достался работающему в агентстве Associatedd Press фотографу Бурхану Озбилиджи. Он является автором снимка убийцы российского посла в Анкаре Андрея Карлова, пишет "Интерфакс".

Озбилиджи сделал фото 19 декабря прошлого года. На снимке 22-летний полицейский Мевлют Мерт Алтынташ кричит рядом с телом убитого им дипломата, подняв одну руку над головой, а в другой держа пистолет. Инцидент произошел в Галерее современного искусства в турецкой Анкаре.

Фотограф в тот день сделал несколько снимков, в том числе и до убийства, когда полицейский стоял за спиной дипломата. Журналист отметил, что, несмотря на опасность происходящего, у него сработал профессиональный инстинкт и он продолжил снимать.

Всего в конкурсе участвовали 5034 фотографа из 125 стран, которые прислали около 80 тысяч фотографий. Жюри присудили награды в восьми категориях 45 журналистам.

ТАСС добавляет, что в число победителей вошли четыре российских фотографа. Серия снимков Валерия Мельникова "Черные дни Украины" получила приз в категории "Долгосрочные проекты". Вторые места заняли Елена Аносова (серия фото "Не по пути") и Сергей Пономарев (серия снимков в Ираке) в категориях "Повседневная жизнь" и "События" соответственно. Третье место в категории "Люди" получила Кристина Кормилицына с фотографией "Верность".