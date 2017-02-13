Фото: youtube.com

Американский новостной канал KCRA разместил видео вертолетной съемки самой высокой в Штатах плотины, которая может разрушиться в ближайшее время, пишет РИА Новости.

Напомним, расположенная на озере Оровилл плотина может прорваться из-за вызванной обильными осадками эрозии основного и вспомогательного водосбросов, а также образовавшейся промоины. Если катастрофы не удастся избежать, ближайшие к дамбе города окажутся под водой.

По последним данным, из-за угрозы обрушения плотины власти объявили экстренную эвакуацию почти 190 тысяч человек, которые живут примерно в восьми населенных пунктах.

Отметим, что изначально зона действия немедленной эвакуации распространялась на территорию, где жили не менее 90 тысяч человек, позже ее расширили на 130 тысяч, а затем на 188 тысяч человек.

Губернатор штата Калифорния Джерри Браун ввел режим ЧС. По его словам, штат направляет к дамбе весь необходимый персонал и ресурсы для разрешения ситуации.