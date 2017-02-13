Фото: ГУ МЧС по Республике Алтай, Александр Орлов/facebook.com

Поисковая операция в акватории Телецкого озера, где, как предполагается, потерпел крушение вертолет Robinson с пятью людьми на борту, продолжается.

К вечеру 13 февраля о проделанной работе отчитался начальник ГУ МЧС по Республике Алтай Игорь Букин. По его словам, в течение дня было проведено береговое и аэровизуальное обследование возможного района крушения.

Также прибыл борт МЧС России с подводным телеуправляемым комплексом "Фалкон". На Телецкое озеро спущено прибывшее из Бердска судно на воздушной подушке.

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В настоящее время общая группировка сил и средств, задействованных в поисках, составляет более 160 человек и порядка 30 единиц техники.

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Во вторник, 14 февраля, поисковая операция продолжится. Напомним, ранее в ГУ МЧС по региону сообщали, что проведение поисковой операции осложняет неблагоприятная погода.

Как неоднократно сообщал портал Amic.ru, данные о падении вертолета Robinson в Телецкое озеро появились вечером 12 февраля. По предварительной информации, на борту летательного аппарата находились пять человек — бизнесмен Анатолий Банных, представитель руководства комплекса "Хелипорт Москва" Мария Козинцева, известный парашютист Глеб Вореводин, пилот Дмитрий Ракитский и его супруга Елена.

По факту случившегося расследуется уголовное дело. К расследованию подключился Межгосударственный авиационный комитет.