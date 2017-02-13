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Два автомобиля столкнулись в Челябинске днем в понедельник, 13 февраля. После этого одна из иномарок врезалась в остановку, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по региону.

Собеседник агентства уточнил, что один из автомобилей врезался в остановочный комплекс от удара. По его словам, обстоятельства аварии и количество пострадавших устанавливаются.

По словам официального представителя управления здравоохранения Челябинска Ирины Пономаревой, сейчас известно о четырех пострадавших в ДТП. Людей с разными травмами госпитализировали в больницы города, где им всем оказали помощь.

По данным регионального управления МВД РФ, внедорожник Lexus ехал по улице в прямом направлении, а водитель Мercedes разворачивался. Внедорожник сначала врезался в иномарку, а затем наехал на остановку. В полиции уточняют, что в результате аварии также были повреждены два маршрутных такси.