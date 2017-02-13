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Органы СКР в Самарской области возбудили уголовное дело в отношении сотрудницы кинологической службы самарской полиции, которую подозревают в жестоком обращении с кошкой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя следственного управления СК РФ по региону Елену Шкаеву.

По версии следствия, 6 октября минувшего года инспектор-кинолог на обочине улицы Олимпийской в Кировском районе города из хулиганских побуждений в присутствии детей бросила под колеса проезжавшей мимо машины беременную кошку. В результате животное получило несовместимые с жизнью травмы, кошку пришлось усыпить.

Шкаева уточнила, что в отношении подозреваемой возбудили дело по факту жестокого обращения с животными.

Уточняется, что уголовное дело возбудили по материалам прокурорской проверки. При этом отмечается, что правоохранители узнали о преступлении от сотрудников кинологической службы — коллег подозреваемой.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области агентству сообщили, что начальник ГУ МВД Сергей Солодовников назначил служебную проверку по данному факту. Сотрудницу уволят из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам в случае, если ее вину докажут.