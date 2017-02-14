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Период аномальных холодов продолжается в Алтайском крае – во вторник, 14 февраля, в регионе все так же действует штормовое предупреждение из-за мороза.

Согласно данным регионального Гидрометцентра, в крае без осадков, в утренние часы местами изморозь, дымка, туман, на дорогах гололедица. Температура минувшей ночью опускалась до -35 градусов.

Дневные температуры составят -16…-21 градус. Ветер южный, 2-7 метров в секунду.

В Барнауле без осадков, на дорогах гололедица. Ночью в краевой столице было до -32 градусов. Днем в городе -18…-20 градусов. Ветер южный, до семи метров в секунду.