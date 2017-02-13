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Отставной криминальный репортер Томас Хэнгроув собрал и выложил в интернет полную базу по убийствам, которые были совершены в Соединенных Штатах с 1965 по 2014 год и расследовались полицией, ФБР или иным агентством. Система поиска позволяет находить характерные схемы преступления и может стать эффективным инструментом для общественных расследований, передает портал Naked Science.

Проект носит название The Murder Accountability Project и объединяет открытые данные по дате и месту преступления, способу убийства, а также полу, национальности, возрасту жертв и позволяет сужать поиск, используя любой набор данных параметров.

Хэнгроув отмечает, что целью проекта является "пропаганда среди американцев актуальности неразрешенных преступлений". Издание Bloomberg отмечает, что журналист впервые использовал эту базу данных в 2010 году, найдя возможную связь между 14-ю убийствами в Гэри (штат Индиана). Полиция не придала этому никакого значения, однако через несколько лет правоохранители арестовали подозреваемого, по крайней мере, в пяти из этих преступлений. Этот случай вдохновил Хэнгроува на более серьезную работу.

В итоге проект включил две обширные базы преступлений, которые поддерживает ФБР: Uniform Crime Report (ее ведут с 1965 года) и Supplementary Homicide Report (с 1976 года), а также ряд дополнительных источников. Система поиска помогает находить случаи со схожим почерком.

Хэнгроув подчеркивает, что это самая полная из всех имеющихся баз данных по убийствам, которые совершены на территории Штатов. Он уверен, что новая система не только привлечет внимание к проблеме нераскрытых убийств, но и позволит решить ряд сложных случаев.

Портал отмечает, что сейчас уровень раскрытия таких дел в Америке не превышает 65%.