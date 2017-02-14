Фото: avito.ru

Кирпичный коттедж площадью 250 квадратных метров на участке 8,5 соток продают в Барнауле за 12,5 миллионов рублей.

Как сказано в объявлении на сайте Avito.ru, дом находится в поселке закрытого типа, охраняемом круглосуточно.

"Поселок находится в Цветах Алтая, сразу за поворотом в березовой роще, в парковой зоне. Дом в двух уровнях, а также полноценный цокольный этаж для биллиардной и спортивного зала. Дом отапливается газом, центральное водоснабжение, канализация", – говорится в сообщении.

На первом этаже расположен большой коридор с гардеробной, зал, столовая, санузел. На втором – три спальни и санузел.

"Высота потолков в доме три метра, хороший ремонт, в стиле классика, лестница под кедр", – добавляет автор объявления.

