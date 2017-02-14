Фото: avito.ru
Кирпичный коттедж площадью 250 квадратных метров на участке 8,5 соток продают в Барнауле за 12,5 миллионов рублей.
Как сказано в объявлении на сайте Avito.ru, дом находится в поселке закрытого типа, охраняемом круглосуточно.
"Поселок находится в Цветах Алтая, сразу за поворотом в березовой роще, в парковой зоне. Дом в двух уровнях, а также полноценный цокольный этаж для биллиардной и спортивного зала. Дом отапливается газом, центральное водоснабжение, канализация", – говорится в сообщении.
На первом этаже расположен большой коридор с гардеробной, зал, столовая, санузел. На втором – три спальни и санузел.
"Высота потолков в доме три метра, хороший ремонт, в стиле классика, лестница под кедр", – добавляет автор объявления.
Комментарии
блин, чел построил коттедж, который теперь продает за 12,5 лямов. и не мог, блин, в ванной вывести электричество в зеркало, чтобы провода не висели?
или это ремонт "классика" такой типа как в Советском союзе: одна розетка на стене, строго по центру?
Вадила джипа Наверняка делал не он сам, а наемные гастеры.
вменяемый ценник за нормальный в принципе дом и участок (тем более все центральное). эх... нищета наша... так бы взял...
а кто этот поселок закрыл?
Хороший дом, и ценник норм, тока хде денег взять,в ипотеку шоль.
Поселок закрыли, чтобы его неадекватные жильцы на нормальных граждан не кидались?