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Коттедж в закрытом барнаульском поселке продают за 12,5 млн рублей. Фото

, ИА "Амител"
Жилье площадью 250 квадратных метров находится неподалеку от Змеиногорского тракта

Фото: avito.ru

Кирпичный коттедж площадью 250 квадратных метров на участке 8,5 соток продают в Барнауле за 12,5 миллионов рублей.

Как сказано в объявлении на сайте Avito.ru, дом находится в поселке закрытого типа, охраняемом круглосуточно.

"Поселок находится в Цветах Алтая, сразу за поворотом в березовой роще, в парковой зоне. Дом в двух уровнях, а также полноценный цокольный этаж для биллиардной и спортивного зала. Дом отапливается газом, центральное водоснабжение, канализация", – говорится в сообщении.

На первом этаже расположен большой коридор с гардеробной, зал, столовая, санузел. На втором – три спальни и санузел.

"Высота потолков в доме три метра, хороший ремонт, в стиле классика, лестница под кедр", – добавляет автор объявления.
 


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Комментарии

14.02.2017 07:45
Вадила джипа

блин, чел построил коттедж, который теперь продает за 12,5 лямов. и не мог, блин, в ванной вывести электричество в зеркало, чтобы провода не висели?

или это ремонт "классика" такой типа как в Советском союзе: одна розетка на стене, строго по центру?

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14.02.2017 08:04
- гость -

Вадила джипа Наверняка делал не он сам, а наемные гастеры.

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14.02.2017 08:09
- гость -

вменяемый ценник за нормальный в принципе дом и участок (тем более все центральное). эх... нищета наша... так бы взял...

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14.02.2017 08:53
- гость -

а кто этот поселок закрыл?

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14.02.2017 08:56
гость

Хороший дом, и ценник норм, тока хде денег взять,в ипотеку шоль.

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14.02.2017 08:59
- гость -

Поселок закрыли, чтобы его неадекватные жильцы на нормальных граждан не кидались?

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