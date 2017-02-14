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Творческая команда, которая работала над проведением песенного конкурса "Евровидение-2017" в Киеве, официально заявила о прекращении своей работы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространенное заявление коллектива.

"Мы, команда "Евровидения", для которых этот конкурс стал не только частью нашей работы, но и частью жизни, официально сообщаем, что оставляем этот проект и прекращаем работу над подготовкой к проведению конкурса", – цитирует агентство заявление, которое подписал 21 человек из творческой команды.

Они напомнили, что в декабре минувшего года у них забрали полномочия, назначив нового фактического руководителя конкурса, которым стал заместитель гендиректора телерадиокомпании Павел Грицак. Его наделили полным контролем над всеми аспектами "Евровидения-2017". В итоге работу команды полностью заблокировали. Коллектив не раз письменно и устно сообщал об этом руководству Национальной телекомпании Украины, а также руководству Госкомтелерадио и представителям кабмина, однако найти компромиссные решения так и не удалось.

Авторы заявления подчеркивают, что новое руководство конкурса не провело ни одного реального действия для реализации проекта в нужные сроки. Также коллектив указал на "отсутствие прозрачности при принятии решений по ключевым направлениям работы, отсутствие юридических обязательств перед привлеченными к работе над конкурсом специалистами, срыв сроков проведения тендеров". В заявлении подчеркивается, что данные действия, по мнению команды, мешают качественной и своевременной подготовке к проведению песенного конкурса в Киеве.

Агентство отмечает, что ранее Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) отменил результаты тендера на закупку услуг официального продавца билетов на песенный конкурс "Евровидение-2017". В итоге продажи билетов, которые должны были стартовать 6 февраля, были перенесены на неопределенный срок.