Фото: amsrus.ru

Жителей Барнаула утром во вторник, 14 февраля, ждут шестибалльные автомобильные заторы. Таковы данные сервиса "Яндекс.Пробки".

Движение практически отсутствует на нескольких небольших участках: пересечении улицы Малахова и Власихинской, на Павловском тракте между кольцевым перекрестком и проспектом Строителей, а также на пересечении последнего с Красноармейским проспектом.

Также пробки образовались на улице Советской Армии, перекрестке улица Малахова – Петра Сухова, пересечении проспекта Ленина и улицы Северо-Западной, а также в районе площади Октября.

На всех вышеуказанных участках скорость движения не превышает 3-10 километров в час.