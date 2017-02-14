Фото: day.org.ru
14-летний хоккеист, погибший в Подольске после хоккейной тренировки, дрался перед смертью. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на знакомых мальчика.
По словам товарищей Ильи по команде, у мальчика пошла кровь изо рта после того, как его ровесник несколько раз ударил подростка в живот.
Друг погибшего рассказал, что подросток подрался в раздевалке с другим мальчиком. Парень, который оттаскивал погибшего позже хоккеиста, дважды ударил его под дых, чтобы успокоить. От этого началось внутреннее кровотечение, подросток начал задыхаться, а изо рта у него пошла кровь, отмечает телеканал.
Дравшийся с погибшим мальчик добавил, что Илья сам начал драку. Парней пытались разнять, в итоге Илья ударился о скамейку, а его оппонент упал на пол.
Телеканал добавляет, что ранее СК начал доследственную проверку по факту произошедшего. По версии следствия, погибшему подростку стало плохо после тренировки. Парень занимался хоккеем с пяти лет и имел проблемы со здоровьем, отметили следователи.
"360" отмечает, что мальчик увлекся хоккеем еще в Санкт-Петербурге, где занимался в школе "СКА". В подольскую СДЮСШОР "Витязь" он пришел в сентябре минувшего года.
Комментарии
Драка в раздевалке, это что за атмосфера в команде, яйца тренеру оторвать надо
09:14 Себе оторви, умник. Пацаны дерутся иногда, знаешь это? Отвернешься, а они уже сцепились!
Хоккей сделает из тебя мужика...
Был пару раз у ребенка на тренировке (8 лет). Два тренера не успевали следить за всем "стадом". Запомнился момент когда разбили их группу на четыре команды: две на лавках сидят, две - на льду. Так вот пока два тренера разбирались с теми что на льду, те что сидели на скамейке лупили друг друга клюшками по каскам, швыряли стулья и прочий инвентарь. Короче воины растут и потерь не миновать...
странные показания. то ударил в живот несколько раз, то под дых пару раз, то вообще ударился о скамейку
Сан Саныч, мультфильм про многодетную обезьяну вспоминается