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14-летний хоккеист, погибший в Подольске после хоккейной тренировки, дрался перед смертью. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на знакомых мальчика.

По словам товарищей Ильи по команде, у мальчика пошла кровь изо рта после того, как его ровесник несколько раз ударил подростка в живот.

Друг погибшего рассказал, что подросток подрался в раздевалке с другим мальчиком. Парень, который оттаскивал погибшего позже хоккеиста, дважды ударил его под дых, чтобы успокоить. От этого началось внутреннее кровотечение, подросток начал задыхаться, а изо рта у него пошла кровь, отмечает телеканал.

Дравшийся с погибшим мальчик добавил, что Илья сам начал драку. Парней пытались разнять, в итоге Илья ударился о скамейку, а его оппонент упал на пол.

Телеканал добавляет, что ранее СК начал доследственную проверку по факту произошедшего. По версии следствия, погибшему подростку стало плохо после тренировки. Парень занимался хоккеем с пяти лет и имел проблемы со здоровьем, отметили следователи.

"360" отмечает, что мальчик увлекся хоккеем еще в Санкт-Петербурге, где занимался в школе "СКА". В подольскую СДЮСШОР "Витязь" он пришел в сентябре минувшего года.