Фото: EPA
На видеохостинге YouTube запустили прямую трансляцию с места разрушения плотины на озере Оровилл в американском штате Калифорния, пишет "Российская газета".
Пользователи сети могут следить за тем, как поток воды из озера переливается через край самой высокой в Штатах плотины. Газета отмечает, что близлежащие дороги и строения уже затопило.
Напомним, плотина может обрушиться из-за того, что в основном водоотводе образовалась постоянно расширяющаяся промоина, а резервный канал повредила эрозия после обильных осадков в регионе.
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Власти штата Калифорния объявили экстренную эвакуацию населения, которая распространяется на 190 тысяч жителей города Оровилл и близлежащих поселений.
Комментарии
Уже почти двое суток вода не переливается через запасной волосток. Уровень воды упал. А сми крутят старые видеоролики. А так называемая прямая трансляция - это нарезка роликов, тоде уже устаревших
и да, это не самая вымокая в штатах плотина. А самая высокая в Калифорнии насыпная дамба
Сми гоняют по кругу устаревшую и недостоверную информацию. Хотя бы cnn посмотрите, там ближе к истине, лажи поменьше
Глянул эту якобы прямую трансляцию, фи, видео 3-4-5-дневной давности
Молодцы эвакуировать 190 тыс человек - это постараться надо.
"Начальник по связям с общественностью и СМИ «Центра развития водохозяйственного комплекса» Минприроды России Илья Разбаш заявил, что российские специалисты водного хозяйства готовы оказать помощь США в связи с разрушением плотины. «Схожие консультации мы оказываем в рамках сотрудничества со странами юго-восточной Азии и ряда стран Африки», – передает РИА «Новости» слова российского чиновника."-если мы на дне,то пендосы стучат с низу.
Сравните с позапрошлогодним нашим паводком.
вот чуть более свежее видео. Основной водосток поврежден но не критично. У дополнительного аварийного водостока подмыло, но благо воды стало меньше, в ближайшие дни все забетонируют. https://youtu.be/EqEU2X6yBPk
работяга 14 февраля 2017 г. 09:58
Россия,которая не смогла спасти Крымск и его жителей от наводнения, хочет помочь США.Утопят ведь.
Разрушен основной водосток из-за предельной нагрузки, поэтому меньше воды.
Гость от 10.23,укроп,глянь в википедию,сколь населения Крымска и сколь жило пендоссов в городах,подлежавших смыву! Хе,хе,хе!