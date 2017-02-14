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На видеохостинге YouTube запустили прямую трансляцию с места разрушения плотины на озере Оровилл в американском штате Калифорния, пишет "Российская газета".

Пользователи сети могут следить за тем, как поток воды из озера переливается через край самой высокой в Штатах плотины. Газета отмечает, что близлежащие дороги и строения уже затопило.

Напомним, плотина может обрушиться из-за того, что в основном водоотводе образовалась постоянно расширяющаяся промоина, а резервный канал повредила эрозия после обильных осадков в регионе.

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Власти штата Калифорния объявили экстренную эвакуацию населения, которая распространяется на 190 тысяч жителей города Оровилл и близлежащих поселений.