Фото: Александр Орлов/facebook.com
Органы следствия, занимающиеся расследованием уголовного дела по факту крушения вертолета Robinson в Телецкое озеро, рассказали об основных версиях произошедшего.
О них высказалась старший помощник руководителя Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР Яна Стрижова. Как отмечалось с самого начала, есть три главные версии.
"Следователи рассматривают три версии — это техническая неисправность, сложные метеоусловия или ошибка пилота", – цитирует Яну Стрижову РИА Новости.
По словам представителя СК, правоохранительное ведомство запросило данные о фактических метеоусловиях на момент полета, техническую документацию воздушного судна. Также проводятся допросы сотрудников компании, обслуживавшей вертолет.
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Напомним, в понедельник в акватории Телецкого озера была развернута поисковая операция. Сегодня спасатели продолжат работы на Телецком озере.
Портал Amic.ru неоднократно сообщал, что информация о падении вертолета Robinson в Телецкое озеро появилась вечером 12 февраля. По предварительным данным, на борту летательного аппарата находились пять человек — бизнесмен Анатолий Банных, представитель руководства комплекса "Хелипорт Москва" Мария Козинцева, известный парашютист Глеб Вореводин, пилот Дмитрий Ракитский и его супруга Елена.
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По факту случившегося расследуется уголовное дело. К расследованию также подключился Межгосударственный авиационный комитет.
Комментарии
Просто уникальный набор версий! И как это мы сами-то не догадались! Хорошо, что хотя бы теракт исключили из этого набора!
Всё как обычно спишут на пилота, всё спустят на тормозах, лишняя огласка причин и подробностей катастрофы ни кому не нужна
А версию - " Ну ка дай порулить, за что я тебе плачу" не рассматривают?
на дорогах больше проблем! давайте лучше обсудим как избежать трагедий на дорогах!
гость 14 февраля 2017 г. 09:48
А версию - " Ну ка дай порулить, за что я тебе плачу" не рассматривают?
******
а ты когда в газельку маршрутную садишься- также водиле говоришь?))))
как эта катастрофа отразилась на экологии озера?
озеро большое, вытерпит Там уже не один летательный аппарат покоится
я думаю, выхлоп от моторов лодок в сумме в сотни раз больше загрязнения привносит
обезъяна 14 февраля 2017 г. 10:19
Если и газелька и водитель мои, почему нет?
Он имел ввиду страх людской а не от вертолета.
- гость - 14 февраля 2017 г. 10:41
обезъяна 14 февраля 2017 г. 10:19
Если и газелька и водитель мои, почему нет?
значит вы хоть накатаетесь, КАК В АНЕКДОТЕ))
14.02.2017 09:48 гость А версию - " Ну ка дай порулить, за что я тебе плачу" не рассматривают?
Эта версия в категории - ошибка пилота
Во всей информации переданной из СМИ очень уж много хвалебных эпитетов лётчику: лучший в России, легендарный, ас и т.д. Возможно и он себя таким считал? В таком случае, основная причина катастрофы - ошибка лётчика.