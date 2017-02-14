Фото: Александр Орлов/facebook.com

Органы следствия, занимающиеся расследованием уголовного дела по факту крушения вертолета Robinson в Телецкое озеро, рассказали об основных версиях произошедшего.

О них высказалась старший помощник руководителя Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР Яна Стрижова. Как отмечалось с самого начала, есть три главные версии.

"Следователи рассматривают три версии — это техническая неисправность, сложные метеоусловия или ошибка пилота", – цитирует Яну Стрижову РИА Новости.

По словам представителя СК, правоохранительное ведомство запросило данные о фактических метеоусловиях на момент полета, техническую документацию воздушного судна. Также проводятся допросы сотрудников компании, обслуживавшей вертолет.

Читайте также: Крушение вертолета в Республике Алтай. Инфографика

Напомним, в понедельник в акватории Телецкого озера была развернута поисковая операция. Сегодня спасатели продолжат работы на Телецком озере.

Портал Amic.ru неоднократно сообщал, что информация о падении вертолета Robinson в Телецкое озеро появилась вечером 12 февраля. По предварительным данным, на борту летательного аппарата находились пять человек — бизнесмен Анатолий Банных, представитель руководства комплекса "Хелипорт Москва" Мария Козинцева, известный парашютист Глеб Вореводин, пилот Дмитрий Ракитский и его супруга Елена.

Читайте также: Операция по поиску упавшего в Телецкое озеро вертолета продолжается. Фото

По факту случившегося расследуется уголовное дело. К расследованию также подключился Межгосударственный авиационный комитет.